DJ TAGESVORSCHAU/9. Februar 2009

=== ***08:00 DE/Destatis, Leistungsbilanz Dezember Handelsbilanz PROGNOSE: +8,4 Mrd EUR zuvor: +9,7 Mrd EUR 08:00 DE/Destatis, Umsatz verarbeitendes Gewerbe Dezember ***08:00 DE/HeidelbergCement AG, Jahresergebnis (09:00 Telefon-PK), Heidelberg ***08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis, London 09:00 CZ/Verbraucherpreise Januar 09:30 DE/Deutscher Bundestag, Sitzung Haushaltsausschuss, Anhörung zu Maßnahmen im Rahmen des 2. Konjunkturpakets, Berlin 10:30 EU/sentix-Konjunkturindex Februar ***11:00 DE/Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, Zuteilung der Neuemission unverzinsliche Schatzanweisungen (Bubills) über 5 Mrd EUR 11:00 DE/Deutscher Bundestag, Sitzung Finanzausschuss, Anhörung zu Maßnahmen im Rahmen des 2. Konjunkturpakets, Berlin 11:00 DE/Wissenschaftlicher Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium, PK zum Thema "Vorschläge für die Bankenregulierung in der Finanzkrise", Berlin 11:00 GR/Verbraucherpreise Januar 11:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Bundesfinanzminister Steinbrück und Issing (Ex-EZB-Chefvolkswirt), PK nach Gespräch der Expertengruppe "Neue Finanzarchitektur, Berlin 12:00 DE/Deutscher Bundestag, Sitzung Wirtschafts- und Technologieausschuss zum Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland, Berlin 12:00 FR/Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Arbeitslosenquote Dezember ***15:30 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung Haupt-Refi-Tender ***15:30 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung einer speziellen Refinanzierungsoperation mit Laufzeit Mindestreserveperiode und Fälligkeit am 11.03.09 ***16:00 US/Conference Board, Beschäftigungsindikator Januar 16:00 US/Federal Reserve, Ausschreibung 28-tägiges Refinanzierungsgeschäft über 150 Mrd USD aus der Term Auction Facility (TAF) 19:00 US/Treasury, Auktion drei- und sechsmonatiger Schatzwechsel ***22:00 NL/Qiagen NV, Jahresergebnis, Venlo Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: *** - EU/Treffen der Eurogruppe, u.a. Debatte über Konjunkturprogramme und Defizit-Strategie, Brüssel - DE/Deutsche Börse AG, außerplanmäßige Index-Änderung wird wirksam: + TecDAX - NEUAUFNAHME MediGene AG + TecDAX - AUSGESCHIEDEN REpower Systems AG - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit === DJG/hes/cbr Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2009 00:03 ET (05:03 GMT)

Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.