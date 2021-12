DJ TAGESVORSCHAU/9. März 2009

=== 07:45 CH/Arbeitsmarktdaten Februar ***08:30 FR/Banque de France (BdF), Monatsbericht Februar 09:00 CZ/Verbraucherpreise Februar 10:00 DE/Coface Deutschland AG, PG zur Zukunft der Ratingagenturen, Frankfurt 10:00 LU/Deutsche Botschaft, 5. Deutsch-Luxemburgische Wirtschaftskonferenz, Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Stark, Luxemburg 10:30 DE/Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungs- gesellschaften (BVK), PK zum Thema: "Der deutsche Private-Equity-Markt 2008 und Ausblick für 2009", Frankfurt 10:30 DE/Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW), PK zum Thema: "Europäische Wirtschaftspolitik in der Krise", Berlin 10:30 EU/sentix-Konjunkturindex März 11:00 GR/Verbraucherpreise Februar 12:00 FR/Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Arbeitslosenquote Januar ***13:30 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), PK zum Weltwirtschaftstreffen der Notenbankgouverneure (seit 8.3.), Basel ***15:00 US/Conference Board, Beschäftigungsindikator Februar 15:00 US/Federal Reserve, Ausschreibung 28-tägiges Refinanzierungsgeschäft über 150 Mrd USD aus der Term Auction Facility (TAF) ***15:30 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung Haupt-Refi-Tender ***15:30 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung einer speziellen Refinanzierungsoperation mit Laufzeit Mindestreserveperiode und Fälligkeit am 08.04.09 17:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel 18:00 US/Treasury, Auktion drei- und sechsmonatiger Schatzwechsel Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: *** - DE/BMW AG, Absatzzahlen Februar, München - RU/Feiertag, Börse geschlossen - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit ===

