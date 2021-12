DJ ThyssenKrupp will zweiteilige Benchmark-Euroanleihe begeben

LONDON (Dow Jones)--Der Stahlkonzern ThyssenKrupp AG plant die Ausgabe eines Benchmark-Bonds. Der Anleihe solle in zwei Tranchen begeben werden und in Euro denominiert sein, teilte am Montag einer der Konsortialführer der Transaktion mit.

Begleitet wird die Emission von Calyon, der Commerzbank, der Deutschen Bank und UniCredit. Die Festlegung der Konditionen wird noch am Montag erwartet. ThyssenKrupp hat derzeit bei Moody's eine Bonität von "Baa2", bei S&P von "BBB" und bei Fitch von "BBB+".

February 16, 2009

