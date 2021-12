DJ Tognum baut Marke MTU in Spanien aus

FRIEDRICHSHAFEN (Dow Jones)--Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum sieht großes Wachstumspotenzial auf der iberischen Halbinsel und baut daher die Präsenz seiner Marken MTU und MTU Onsite Energy in der Region weiter aus. Zum Jahresbeginn habe das Unternehmen aus Friedrichshafen den Teil des spanischen Unternehmens Casli SA übernommen, der bislang als Distributor für MTU- und Detroit-Diesel-Produkte in Spanien tätig war, teilte Tognum am Donnerstag mit.

Dieses Geschäft werde in die neu gegründete Tognum-Tochter MTU Ibérica Propulsión y Energía S.L. eingebracht. Über die genauen Vertragsbedingungen hätten die Partner Stillschweigen vereinbart.

Mit der Akquisition verfolge das Unternehmen das Ziel weiter, besonders wichtige und erfolgversprechende Märkte mit eigenen Tochtergesellschaften zu betreuen und damit den Wachstumskurs nachhaltig zu unterstützen. Darüber hinaus werde derzeit an einer Stärkung des Tognum-eigenen Marktzugangs in Portugal gearbeitet.

Alle 37 Mitarbeiter der Casli-MTU-Sparte wechseln in die MTU Ibérica, wie es weiter hieß. Tognum wolle die Belegschaft ausbauen, um die Ausbaustrategie auf dem spanischen Markt zügig umzusetzen. Mittelfristig werde mehr als eine Verdoppelung des heutigen Umsatzes von "deutlich über" 30 Mio EUR angestrebt.

Die im MDAX notierte Tognum-Gruppe gehört mit ihren beiden Geschäftsbereichen Engines und Onsite Energy & Components nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Anbietern von Motoren, Antriebssystemen und dezentralen Energieanlagen.

January 22, 2009 02:53 ET (07:53 GMT)

