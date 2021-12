DJ Ulrich Wallin wird CEO der Hannover Rück - CFO Elke König geht

HANNOVER (Dow Jones)--Die Hannover Rückversicherung AG erhält einen neuen Vorstandsvorsitzenden und einen neuen Finanzvorstand. Ulrich Wallin wird zur Jahresmitte neuer CEO des Rückversicherers, da der amtierende Konzernvorsitzende Wilhelm Zeller nach Vollendung des 65. Lebensjahres in den Ruhestand tritt. Wie der Konzern am Mittwoch in Hannover weiter mitteilte, wird zudem Finanzvorstand Elke König Ende März das Unternehmen verlassen. Ihr folgt Roland Vogel, der bislang für das Finanz- und Rechnungswesen zuständig war.

January 21, 2009

