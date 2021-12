DJ US-Anleihen starten gut behauptet in den New Yorker Handel

NEW YORK (Dow Jones)--Gut behauptet sind die US-Anleihen am Mittwoch in den New Yorker Handel gestartet. Gegen 14.40 Uhr MEZ steigen zehnjährige Titel mit einem Kupon von 3,750% um 2/32 auf 107-12/32 und rentieren mit 2,88%. Der mit 4,500% verzinste Longbond erhöht sich um 16/32 auf 115-4/32 ab, seine Rendite fällt damit auf 3,65%.

Damit hatten neueste Zahlen zur Entwicklung am US-Arbeitsmarkt keine größeren Auswirkungen auf die Anleihenkurse. Die Beschäftigung im privaten Wirtschaftssektor ist nach einem Bericht des Arbeitsmarkt-Dienstleisters Automatic Data Processing Inc (ADP) im Januar um 522.000 Stellen gefallen. Ökonomen hatten einen Rückgang um 508.000 erwartet.

