DJ Volkswagen will Pkw-Absatz in China bis 2018 verdoppeln

PEKING (Dow Jones)--Die Volkswagen AG will den Absatz in den VR China bis 2018 auf 2 Mio Fahrzeuge verdoppeln. Im vergangenen Jahr habe das Wolfsburger Unternehmen in dem Land rund 1,024 Mio Fahrzeuge der Marken Volkswagen, Audi und Skoda verkauft, ein Plus von 12,5% gegenüber 2007, sagte der China-CEO von Volkswagen, Winfried Vahland.

Volkswagen will ihre führende Position in dem Land durch Ergänzung oder Verbesserung der Modellpalette verteidigen. Zudem soll das Händlernetz verdoppelt werden. Aktuell umfasst es rund 1.000 Händler.

