DJ XETRA-START/Rally der US-Finanzwerte stützt auch den DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX setzt am Donnerstagmorgen die Erholung vom Mittwoch fort. Aktienkäufe im späten Handel an Wall Street, von denen vor allem die Finanzwerte stark nach oben getrieben wurden, sorgen auch am deutschen Markt für Kursgewinne. Der DAX steigt gegen 9.03 Uhr um 1,6% oder 67 Punkte auf 4.328.

DJG/bek/raz Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2009 03:04 ET (08:04 GMT)

Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.