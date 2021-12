DJ Zustimmung in Irland zum Lissabon-Vertrag wächst

DUBLIN (AFP)--Angesichts der schlechten wirtschaftlichen Lage wächst in Irland die Zustimmung zum Vertrag von Lissabon. Einer am Montag in der "Irish Times" veröffentlichten Umfrage zufolge würden 51% der Iren bei einem neuerlichen Referendum dem EU-Reformvertrag zustimmen, ein Anstieg um acht Prozentpunkte seit November. Das Nein-Lager verlor im gleichen Zeitraum sechs Prozentpunkte und kommt demnach auf 33%. Unentschieden sind der Umfrage zufolge noch 16% der Iren.

Irland war 2008 als erstes EU-Land in die Rezession gerutscht. In der Erhebung für die "Irish Times" gaben 80% der Befragten an, Irland sei in Zeiten der Finanzkrise besser in der Union aufgehoben. Die Regierung in Dublin hat sich verpflichtet, bis zum Amtsantritt der neuen EU-Kommission im November eine zweite Volksabstimmung abzuhalten. Im Juni 2008 hatten die Iren den Vertrag durchfallen lassen. Irland ist das einzige EU-Land, in dem ein Referendum zur Ratifizierung nötig ist.

