Altaroc startet in Deutschland, der Private-Equity-Anbieter eröffnet ein Büro in München. Djamina Grimm übernimmt die Leitung für Deutschland sowie Österreich.

Der französische Private-Equity-Anbieter Altaroc Partners hat ein Büro in München eröffnet und sein Deutschlandgeschäft gestartet. Die Verantwortung für Deutschland und Österreich übernimmt Djamina Grimm als Country Head Deutschland & Österreich. Der Markteintritt folgt auf die Expansion in die Schweiz und nach Italien.

Grimm verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und war zuvor in leitenden Vertriebs- und Managementfunktionen bei Franklin Templeton und der Dekabank tätig. Bei Altaroc soll sie insbesondere die Zusammenarbeit mit Family Offices, unabhängigen Vermögensverwaltern und Privatbanken aufbauen.

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Altaroc wurde 2021 von Maurice Tchenio und Frédéric Stolar gegründet. Das Angebot umfasst Private-Equity-Dachfonds verschiedener Auflagejahre, eine auf Sekundärmarktinvestments ausgerichtete Evergreen-Lösung sowie individuelle Mandate. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen innerhalb von vier Jahren mehr als zwei Milliarden Euro eingeworben. Das verwaltete und beratene Vermögen beläuft sich auf rund drei Milliarden Euro.