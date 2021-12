DJE Asia High Dividend Dividenden aus Asien: Es geht auch ohne Tencent

Moment mal, ein Asien-Fonds ganz ohne die Aktie des Internetriesen Tencent – das geht? Ja, und zwar hervorragend. Und das ist nicht das einzige Merkmal, mit dem sich der DJE Asia High Dividend von der Konkurrenz unterscheidet. Denn statt auf heftiges Wachstum setzt das Management – wie der Name schon sagt – eher darauf, dass die Investitionsobjekte eine ansprechende Dividende zahlen. Und hierbei hapert es bei Tencent, die Dividendenrendite liegt unter einem Prozent. Der Fonds bringt es auf 2,6 Prozent.

Das Kommando hat Jan Ehrhardt. Er ist der Sohn von Jens Ehrhardt, der die Vermögensverwaltung DJE Kapital 1974 gründete. Generell fassen die Ehrhardts ihr Konzept unter den Buchstaben FMM zusammen: fundamental, monetär, markttechnisch. Es geht also darum, wie die Konjunktur läuft, wie viel Geld auf den Finanzmärkten umherschwappt, wie die Stimmung an den Börsen ist und welche Trends laufen. Wirkt ein Trend gesund, dann folgen sie ihm. Wirkt er übertrieben – in welche Richtung auch immer –, stellen sich die DJE-Leute eben dagegen.