Redaktion 20.02.2015 Lesedauer: 1 Minute

DJE Concept Jens Ehrhardt: „Der Euro macht uns immer ärmer“

In einem aktuellen Interview mit Focus Online äußert sich DJE-Manager Jens Ehrhardt kritisch über die Lage in der Währungsunion. Was ihn freilich nicht davon abhält, optimistisch für deutsche Aktien zu sein: „Die Aussichten für dieses Jahr sind erstaunlich gut.“