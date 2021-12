Redaktion 22.01.2016 Lesedauer: 1 Minute

DJE Concept Jens Ehrhardt: „Der niedrige Ölpreis ist doch wunderbar“

So kann man es auch sehen: Chinas Abschwung ist halb so schlimm und Öl schön billig. Bei so viel Gelassenheit verwundert es nicht, dass DJE-Gründer Jens Ehrhardt in einem aktuellen Interview auf FAZ Online für 2016 neue Höchstkurse an den europäischen Börsen erwartet.