Redaktion 06.03.2015 Lesedauer: 1 Minute

DJE Concept Jens Ehrhardt: „Ich sehe keine Blase und auch keine gefährliche Lage“

Gibt es an der New Yorker Wall Street Parallelen zwischen der im Frühjahr 2000 abrupt beendeten Jahrhundert-Hausse und der jüngsten Rekordfahrt bei Dow und Nasdaq? Kaum, sagt DJE-Gründer Jens Ehrhardt in einem aktuellen Interview mit Börsen Radio Network – und rechnet deshalb zunächst mit weiter steigenden Kursen.