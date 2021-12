Redaktion 27.01.2017 Lesedauer: 1 Minute

DJE Dividende & Substanz Jan Ehrhardt: „Der Trump-Effekt steht auf dünnem Eis“

In einem aktuellen Marktkommentar auf DAS INVESTMENT.com erläutert DJE-Manager Jan Ehrhardt, wie er seine Anlagestrategie an den Präsidentenwechsel in den USA anpasst. Allzu hohe Erwartungen verknüpft er nicht mit der Politik von Donald Trump.