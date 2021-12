Redaktion 26.02.2016 Lesedauer: 1 Minute

DJE Dividende & Substanz Jan Ehrhardt: „Bei Gold bin ich vorerst noch vorsichtig“

In einem Interview auf Finanzen.net analysiert DJE-Manager Jan Ehrhardt die jüngsten Bewegungen an den Kapitalmärkten. Daneben sagt er, welche Branchen und Märkte er derzeit favorisiert und was ihn bislang noch davon abhält, sich stärker in Gold zu engagieren.