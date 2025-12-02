Die DJE Kapital AG etabliert einen neuen Partnerkreis, der künftig als zusätzliche Ebene der Zusammenarbeit fungiert und zentrale Aufgaben im Unternehmen mitträgt. Ziel der Initiative ist es laut Unternehmensangaben, Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und die Organisation langfristig breiter und resilienter aufzustellen.

Nach außen soll der Partnerkreis sichtbar machen, dass DJE von einem Team getragen wird, das die Werte des Unternehmens repräsentiert. Nach innen dient er als operative Anlaufstelle: Themen können sowohl vom Vorstand als auch von Mitarbeitenden eingebracht werden. Der Kreis arbeitet eng am Tagesgeschäft, nimmt Anliegen auf und bereitet Entscheidungen vor.

Acht Partner bei DJE

Inhaltlich konzentriert sich der Kreis auf Bereiche mit strategischer Bedeutung, die Kundenperspektive, bereichsübergreifende Fragestellungen sowie Fälle, in denen Entscheidungen vorbereitet oder Eskalationen eingeordnet werden müssen. Dabei gehe es nicht um eine neue Hierarchiestufe, sondern um einen Querschnitt langjähriger Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Funktionen.

Dem Partnerkreis gehören unter anderem Mitarbeiter aus Portfoliomanagement, Unternehmensentwicklung, Vertrieb, Compliance, Kapitalmarktanalyse und Multi-Asset-Handel an – darunter Florian Bohnet, Stefan Breintner, Sebastian Hasenack, Dr. Ulrich Kaffarnik, Soraja Leicht, Michael Pauli, Moritz Rehmann und Richard Schmidt.

DJE unterstreicht, dass der Partnerkreis nicht als Bruch oder Übergang verstanden werden soll, sondern als Weiterentwicklung einer bestehenden, gewachsenen Struktur. „Der Gesamtvorstand ist davon überzeugt, dass vielfältige Perspektiven und unternehmerisches Denken die Gesellschaft stärkt und Wachstum beschleunigt. Mit der Einführung des Partnermodells verankern wir Verantwortung breiter im Unternehmen und binden Expertisen dort ein, wo ein großer Beitrag für unsere Kunden geleistet wird.“

Über DJE

DJE mit Sitz in Pullach im Isartal zählt zu den etablierten unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Publikums- und Spezialfonds, darunter bekannte Strategien wie DJE – Zins & Dividende, sowie Lösungen für institutionelle Investoren. Das verwaltete Vermögen liegt bei 17 Milliarden Euro.