Johannes Streitenberger wechselt zu DJE

Die DJE Kapital AG ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum mit Hauptsitz in Pullach bei München. Das 1974 von Dr. Jens Ehrhardt gegründete Unternehmen verwaltet mit rund 200 Mitarbeitern ein Vermögen von über 16 Milliarden Euro (Stand: September 2024). DJE bietet sowohl private Vermögensverwaltung als auch institutionelles Asset Management und Publikumsfonds an.

Die Gesellschaft zeichnet sich durch ihre hauseigene FMM-Methode (fundamental, monetär, markttechnisch) aus. Neben dem Hauptsitz in Pullach unterhält DJE Niederlassungen in Frankfurt am Main und Köln sowie eine Fondsgesellschaft in Luxemburg und eine Tochtergesellschaft in der Schweiz.