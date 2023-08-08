Mit Investify Tech DJE Kapital startet digitale Fondsvermögensverwaltung

DJE Kapital hat eine digitale Fondsvermögensverwaltung gestartet. Dafür kooperiert das Unternehmen mit Investify Tech, das Portfoliomanagement verantwortet aber der Pullacher Vermögensverwalter. Bestandskunden und Vermittler sollen profitieren.

Bis zu 3 Millionen Euro pro Mitarbeiter - die Asset Manager mit dem höchsten Provisionsergebnis

DJE Kapital startet eine digitale Fondsvermögensverwaltung auf Basis der Plattform von Investify Tech. Die Vermögensverwaltung soll zum einen von Vermittlern unterschiedlicher Größe und Ausrichtung in persönlichen Beratungsgesprächen vertrieben werden und zum anderen auch den Bestandskunden des Pullacher Vermögensverwalters angeboten werden. Kunden sollen die Vermögensverwaltung ab 10.000 Euro Anlagesumme sowie als Sparplan ab 50 Euro pro Monat nutzen können.

Investify übernimmt Front- und Backoffice, DJE das Portfoliomanagement

DJE und Investify wollen mit der digitalen Plattform unter anderem Vertriebsunterstützung, Mifid-konforme Risikoprofilierung, Onboarding, Simulations- und Analysetools für Kunden und Berater anbieten. Zudem sollen Berater auf Backoffice-Funktionen wie Reportings zugreifen können, während die regulatorischen Pflichten erfüllt und Unterlagen, Fondsmanagerkommentare und Produktpräsentationen in der Plattform bereitgestellt werden. Ebase ist als Depotbank an die Plattform angebunden.

Das Portfoliomanagement der Fondsvermögensverwaltung übernimmt DJE Kapital. Dabei setze man auf anbieterunabhängige Zielfondsauswahl, die von den DJE-Dachfondsmanagern gemanagt werde, teilt der Vermögensverwalter mit. Neben aktiv gemanagten Zielfonds ist auch die Beimischung von ETFs und die Wahl zwischen verschiedenen Maximalquoten beim Aktienfondsanteil möglich.

Laut Thorsten Schrieber, Vertriebsvorstand bei DJE, bietet die Fondsvermögensverwaltung eine effiziente Lösung für Partner. Trotz der wachsenden Regulatorik würden sich die Belastungen für den Vermögensverwalter deutlich reduzieren lassen, ergänzt Harald Brock, Geschäftsführer von Investify Tech.

DJE ist seit über 20 Jahren in der Fondsvermögensverwaltung tätig. Die Dachfondsmanager beim Pullacher Vermögensverwalter administrieren aktuell rund 850 Millionen Euro. DJE Kapital wurde 1974 gegründet, beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und verwaltet über 16 Milliarden Euro. Mit Solidvest offeriert das Unternehmen auch eine einzeltitelbasierte Online-Vermögensverwaltung.

Investify Tech bietet dagegen digitale Vermögensverwaltungsplattformen als White-Label-Lösungen an, um den Aufwand für einzelne Vermögensverwalter zu verringern. Das Unternehmen beschäftigt 40 Mitarbeitende und legt den Fokus auf digitalisierte Vermögensverwaltungen, Execution-Only-Strecken, Robo Advisory und Spar-Tools.