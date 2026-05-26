Die digitale Vermögensverwaltung Solidvest wird in die DJE Kapital AG eingegliedert und tritt künftig unter neuem Namen auf. Was Kunden nun wissen müssen.

Robo DJE schafft die Marke Solidvest ab: Das müssen Kunden nun wissen

Der Vermögensverwalter DJE stellt seinen Robo-Advisor Solidvest als eigenständige Marke ein. Das Unternehmen hat Kunden in einem Schreiben darüber informiert, dass Solidvest vollständig in die Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG integriert wird. Der neue Markenname lautet „DJE Vermögen (digital)“. Solidvest war am 1. Mai 2017 als digitale Vermögensverwaltung innerhalb von DJE gestartet.

Die wesentliche Änderung für Bestandskunden betrifft das Portfoliomanagement. Künftig verantworten Moritz Rehmann und Jan Ehrhardt gemeinsam die Anlageentscheidungen. Bestehende Anlagestrategien, Depots und Verträge bleiben nach Angaben des Unternehmens unverändert. DJE kündigt zudem an, das Strategieangebot im Laufe des Jahres zu erweitern. Konkrete Details nennt das Unternehmen bislang nicht.

Einzeltitel statt ETFs

Solidvest unterschied sich seit seiner Gründung von den meisten Robo-Advisorn durch den Verzicht auf ETFs und Fonds. Das Portfolio bestand aus rund 70 handverlesenen Einzeltiteln, ausgewählt aus einem Anlageuniversum von etwa 1.000 Wertpapieren. 16 hauseigene Analysten trugen die Titelauswahl.



Fünf Anlagestrategien standen zur Wahl, von 100 Prozent Anleihen bis 100 Prozent Aktien.

Kundenbasis und Gebühren

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Die Mindestanlagesumme betrug 10.000 Euro. Das durchschnittliche Anlagevolumen lag laut letzten offiziellen Angaben bei rund 90.000 Euro pro Kunde. Über 3.000 Kunden verwalteten insgesamt rund 280 Millionen Euro über die Plattform.

Die Vermögensverwaltungsgebühr startete bei 0,9 Prozent inklusive Mehrwertsteuer für Einlagen ab 10.000 Euro und sank gestaffelt auf 0,6 Prozent ab 500.000 Euro. Hinzu kamen eine erfolgsabhängige Vergütung von 10 Prozent auf den Nettoertrag sowie eine Transaktionskostenpauschale der Depotbank Baader Bank, die sich nun im Zuge des Rebrandings auf 0,135 Prozent pro Jahr reduziert.