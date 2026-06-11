Zur Fußball-WM in Nordamerika legt die Münchner Fondsboutique DJE Kapital ihr Aktien-Scoring auf den Rasen. Den Auftakt macht Deutschland. Wir begleiten die Aktion.

DJE WM-Aktion Würden Sie diese Elf kaufen? Wie ein Fondshaus die WM-Teams wie Aktien bewertet

Analysten bewerten Unternehmen. Sie wälzen Bilanzen, sprechen mit dem Management, prüfen Bewertung und Momentum und am Ende steht ein Urteil: kaufen, halten, verkaufen. Den Prozess kennen Sie. DJE Kapital stellt nun eine Frage, die Sie so vermutlich noch nicht gestellt haben: Was passiert, wenn man dieses Raster nicht auf eine Aktie legt, sondern auf eine Nationalmannschaft?



Heraus kommt der DJE-Team-Check. Pünktlich zum WM-Start in Nordamerika analysiert das Münchner Research-Team mehrere Turnier-Teilnehmer so, wie es sonst Einzeltitel analysiert. Jede Mannschaft bekommt einen Score von 1 bis 5, ein Research-Rating und einen kurzen Investment-Case. Wichtig vorweg: Der Spaß steht im Vordergrund. Die Aktion erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder wissenschaftliche Genauigkeit – und schon gar nicht auf eine Tabellenprognose.

Warum wir das mitmachen

Weil die Idee trägt und weil sie etwas kann, das Research zugegeben selten gelingt: unterhalten. Sie kennen Scoring-Modelle. Hier sehen Sie eines bei einer Übung, die jeder Bewertungslogik guttut, dem Stresstest am fremden Gegenstand. Hält die Analogie? Wo knirscht sie? Genau das macht den Reiz aus.

Für Ihre Gespräche mit Mandanten liefert der Team-Check ohnehin den dankbarsten Aufhänger des Sommers. Jeder hat eine Meinung zur DFB-Elf, kaum jemand zum Kurs-Gewinn-Verhältnis. Über den Umweg Fußball wird der Analyseprozess anschlussfähig, am Stammtisch wie im Beratungstermin. Die einzelnen Team-Karten erscheinen über die kommenden Wochen.

Vom Einzeltitel zum Team-Scoring

Das Grundgerüst ist DJEs Scoring-Modell aus sechs Bausteinen. Manche Faktoren passen eins zu eins, andere mussten ein wenig, nunja, „frisiert" werden. Die Übersetzung sieht so aus:

Analysteneinschätzung → Teamqualität & Spielidee. Wie gut sind Team und Einzelspieler aus fundamentaler Sicht? Trägt die Spielidee in unterschiedlichen Spielsituationen?

Wie gut sind Team und Einzelspieler aus fundamentaler Sicht? Trägt die Spielidee in unterschiedlichen Spielsituationen? Unternehmensgespräche → Trainerteam & Umfeldsignale. Was im Quartals-Call der Vorstand sagt, sind hier die Töne von Trainern, Funktionären und Spielern.

Was im Quartals-Call der Vorstand sagt, sind hier die Töne von Trainern, Funktionären und Spielern. Nachhaltigkeitskriterien → Kaderstruktur & Teamkultur. Substanz statt Strohfeuer: Altersmix, Hierarchie, Stabilität in der Kabine.

Substanz statt Strohfeuer: Altersmix, Hierarchie, Stabilität in der Kabine. Bewertung → Ranking, Marktwert, Erwartung. Hoher Marktwert, hohe Platzierung, aber schwache Leistung? Dann ist ein Team – wie eine Aktie – schlicht überbewertet.

Hoher Marktwert, hohe Platzierung, aber schwache Leistung? Dann ist ein Team – wie eine Aktie – schlicht überbewertet. Momentum → Formkurve & Turnierdynamik. Fünf Siege in Folge können ein Signal sein. Mehr aber auch nicht, im Fußball wie an der Börse.

Fünf Siege in Folge können ein Signal sein. Mehr aber auch nicht, im Fußball wie an der Börse. Sicherheit & Liquidität → Defensive Stabilität & Kadertiefe. Wie solide steht das Team da, wenn es schwierig wird? Gibt es Niederlagen, Verletzungen, Rückschläge?

Am Ende steht der DJE Team Score von 1 bis 5 plus ein Research-Rating: Strong Buy, Buy, Hold oder Speculative Hold. Die Daten stammen vor allem von der FIFA und von Transfermarkt.de.

DJE-Teamcheck für Deutschland | Bildquelle: DJE

Der erste Case: Deutschland

Team Score: 3,8 / 5. Rating: „Buy".

Das Profil der DFB-Elf liest sich wie ein klassischer Qualitätswert mit hoher historischer Substanz: individuelle Klasse, technische Qualität, ausreichend Breite, um im Turnierverlauf flexibel zu reagieren. Beim Einzel-Scoring kommen Teamqualität, Kaderstruktur und Momentum jeweils auf 4,0, die Umfeldsignale auf 3,8. Bewertung und Sicherheit liegen bei 3,5, hier liegen auch die Sollbruchstellen.

Denn der Case lebt nicht von Qualität allein, sondern von der Turnaround-Story. Nach zwei schwächeren WM-Zyklen in Russland 2018 und Qatar 2022 ist Deutschland kein risikofreier Blue Chip mehr, sondern ein etablierter Wert, der operative Bestätigung liefern muss. Die Qualität ist da, der Markt weiß das. Entscheidend ist, ob daraus wieder Turnierrendite wird.

DJE-Teamcheck für Deutschland in den sechs Einzelkategorien | Bildquelle: DJE

Damit ist Deutschland vor allem ein Re-Rating-Case: Bei stabiler Defensive und positivem Momentum kann die Mannschaft schnell vom „fragilen Favoriten" zum „ernsthaften Titelkandidaten" hochgestuft werden.

Chancen: hohe individuelle Qualität, flexible Spielidee, Re-Rating-Potenzial, gute Kadertiefe.



Risiken: defensive Balance, hoher Erwartungsdruck, Ergebnisvolatilität gegen Topgegner, Effizienz im letzten Drittel.

Das Basisszenario: Achtel- bis Viertelfinale. Halbfinale möglich, wenn defensive Stabilität und Momentum im Turnierverlauf zulegen. Oder, in der Sprache der Analysten: Substanz vorhanden, Kursfantasie hängt an der Ausführung.

DJE-Teamcheck für Deutschland: Der Kadermarktwert liegt bei rund 982 Millionen Euro | Bildquelle: DJE

Wie es weitergeht

Deutschland ist der Auftakt. In den kommenden Wochen folgen weitere Teams mit eigenem Score, eigenem Rating und eigenem Case. Die Steckbriefe laufen über Social Media und hier auf der Plattform.

Und falls Sie sich am Ende fragen, ob Sie auf die DFB-Elf setzen sollten: Das ist eine sportliche Entscheidung, keine Anlageempfehlung.