DJE Zins & Dividende, FvS Multiple Opportunities & Co. Stärken und Schwächen der 10 besten Topseller-Mischfonds

Der Kölner Vermögensverwalter Rheinische Portfolio Management bietet Kunden eine ganz spezielle Vermögensverwaltungsstrategie an: In jedem Quartal fühlen hauseigene Analysten den jeweils aktuell beliebtesten Mischfonds auf den Puls. Dafür ziehen die Kölner die Hitlisten der deutschen Maklerpools und Direktbanken heran. Alle darin enthaltenen Mischfonds Fonds kommen auf den Prüfstand. Gemessen werden die Wertentwicklung sowie das Risiko, Volatilität und der Maximalverlust. Acht Prüfkriterien entscheiden letztendlich über die Bewertung.

Auf Basis dieser Analyse werden die Mischfonds in eine Rangfolge gebracht. Die zehn Produkte, die am besten abschneiden, landen gleichgewichtet in einem Auswahlportfolio, in das Anleger bei Rheinische Portfolio Management auch investieren können.

In der aktuellen Auswertung vom 30. Juni 2019 tauchen viele Fonds-Kandidaten auf, die schon in den vergangenen Quartalen dabei waren. Es gibt aber auch einen Neuling: den Invesco Pan European High Income. Und auch der TBF Special Income, der es im vergangenen Quartal nicht in die Top-Auswahl geschafft hat, ist nun wieder dabei.

