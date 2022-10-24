Wegen geringer Nachfrage DKB stellt Robo-Advisor wieder ein
Der im Oktober 2021 von der Deutschen Kreditbank (DKB) ins Leben gerufene Robo-Advisor Solidvest Blue wurde wieder eingestellt, heißt es in einem Statement der Direktbank. Ursprünglich wollte die DKB mit dem Angebot ihre digitale Vermögensverwaltung erweitern. Nun meldet das Unternehmen jedoch, dass das Produkt nicht im gewünschtem Maße angenommen wurde. Als Ursache nennt die Bank externe Faktoren, wie geopolitische und finanzpolitische Probleme. Der Dienst wird nun komplett eingestellt. Die Depots sollen zeitnah abgewickelt und betroffene Kunden durch Vertragspartner kontaktiert werden.
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