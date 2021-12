DKM 2011: Treffpunkt der Versicherungswirtschaft

Die DKM 2011 in 30 Bildern

Die Zahl der Messeteilnehmer (Besucher plus Aussteller) wurde mit 19.142 angegeben und erreichte damit knapp das Vorjahresniveau (19.344).



Nach Angaben der Veranstalter, der bbg Betriebsberatungs GmbH, besuchten 12.707 Fachbesucher die 15. DKM am 26. und 27. Oktober in den Westfalenhallen in Dortmund. Das ist ein knappes, einprozentiges Plus gegenüber dem Vorjahr.Die selbst ernannte „Leitmesse der Branche“ hatte nicht nur 18 Medienpartner, darunter DAS INVESTMENT, sondern auch programmatisch aufgerüstet: acht Fachkongresse, darunter erstmals auch eine Veranstaltungsreihe der Vermögensverwalter, 75 Workshops und viele Diskussionsrunden boten einen satten Informationswert zu den aktuellen Entwicklungen auf dem Finanz- und Versicherungssektors.