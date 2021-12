DKM 2012: Fazit vom Top-Treff der Versicherungswirtschaft

Wie auch in den vergangenen Jahren zeigten Branchenvertreter viel Kreativität und nutzten jede auch noch so kleine Werbefläche, um Maklern ihre Themen näher zu bringen und sie für das eigene Unternehmen und dessen Produkte zu begeistern. So blieben selbst die Toilettenspiegel vor Ankündigungen über die kommende Umstellung auf Unisex-Tarife nicht verschont. Wer nicht nur seinen Wissensdurst zu diesem Thema stillen wollte, konnte sich am Stand einer Gesellschaft einen Unisex-Cocktail mixen lassen. Um keine Assoziationen zu den Negativschlagzeilen der vergangenen Monate aufkommen zu lassen, verzichteten einige Versicherer in diesem Jahr auf leichtbekleidete Hostessen und boten interessierten Maklern stattdessen Modell-Auto-Rennen oder ein Rennauto-Simulator an. Dafür stand das vermeintlich schwache Geschlecht in einem anderen Zusammenhang im Mittelpunkt: Auf der 16. DKM richtete der Veranstalter erstmals ein Forum speziell für Frauen in der Finanz- und Versicherungswirtschaft aus. Im Rahmen von Vorträgen und Podien diskutierten Frauen dabei ihre Rolle für die Wirtschaft der Zukunft und über Wege hin zu einem gleichberechtigten Arbeiten in Führungspositionen.Neben der Unisex-Umstellung zählten auch geplante sowie bereits beschlossene Regulierungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf Finanz- und Versicherungsvermittler zu Schwerpunktthemen der diesjährigen Veranstaltung. Auch Vorträge zu bAV und Pflege sowie Veranstaltungen, die sich um Kommunikationstipps, Vertriebsstrategien und einen effektiven Umgang mit sozialen Medien drehten wurden gut besucht.Die komplette Bildstrecke mit Impressionen der beiden DKM-Tage und -Abende finde Sie hier: