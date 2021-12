DKM 2014 Stabile Erträge mit Dividenden, Schwellenländern & Co.

Am Mittwoch, den 29. Oktober 2014, erfahren Makler in Halle 5, Raum 3 Wissenswertes und Neues über Absolute-Return-Fonds, Income-Strategien, Multi-Asset-Konzepte, Dividenden, Sachwerte und Perspektiven von Schwellenländer-Investments.In Vorträgen und Diskussionsrunden geben Branchen-Experten und Fonds-Profis einen umfassenden Marktüberblick. Sie diskutieren über Risiken und Marktchancen und beantworten Fragen aus dem Publikum.Mit dabei sind unter anderem Referenten der Fondsgesellschaften UBS Global Asset Mangement, Schroders, J.P. Morgan und Deutsche Asset & Wealth Management. Moderiert wird die Veranstaltung von Malte Dreher, Chefredakteur von DAS INVESTMENT und Markus Deselaers, Chefredakteur der DAS-INVESTMENT-Sonderpublikationen.Bonus: Makler können durch ihre Teilnahme Weiterbildungspunkte sammeln.10.00 – 10.45 Uhr:Teilnehmer: Holger Schröm, J.P. Morgan AM, Markus Peters, AB Europe, Michael Buchholz, M&G Investments11.00 – 11.45 Uhr:Teilnehmer: Lothar Traub, UBS Global AM, Matthias Mohr, Blackrock, Steffen Blaudszun, Gothaer Investmentfonds13.00 – 13.45 Uhr:Referent: Ivan Rancic, DeAWM14.00 – 14.45 Uhr:Teilnehmer: Jörg Spielberger, Franklin Templeton, Achim Gilbert, Candriam, Wolfgang Fickus, Comgest15.00 – 15.45 Uhr:Teilnehmer: Charles Neus, Schroders, Lothar Traub, UBS Global AM, Erik Vynckier, AB Europe, Frank Breiting, DeAWM16.00 – 16.45 Uhr:Referent: Anselm Gehling, Dr. Peters Group17.00 – 17.45 Uhr:Referent: Andreas Franz, Comgest