DKM 2014 Wie soziale Medien die Welt verändern

Social Media ist kein Randthema mehr und auch die Digitalisierung der Gesellschaft nimmt stetig zu. Das Internet ist in akzeptabler Geschwindigkeit fast allerorten verfügbar. Damit fällt sozialen Netzwerken als Austauschmedium eine besondere Rolle zu.„Bei der Gestaltung des Programms haben wir uns in diesem Jahr besonders darauf konzentriert, anschauliche Erfolgsbeispiele für den Einsatz sozialer Medien in der Finanzwirtschaft vorzustellen.Oder kurz: Wir zeigen Social Media aus der Praxis für die Praxis“, so Rainer Demski im Gespräch mit dem Bundesverband Digitale Wirtschaft Social Markets vermittelt aus unterschiedlichen Perspektiven ein grundlegendes Verständnis neuer Medien und deren Einsatz in der Kommunikation. So stellt Peter Ehlers, Herausgeber des Finanzmagazinsund Schöpfer des Versicherungsportalsvor, welche Relevanz die Ausgestaltung von Inhalten für große Reichweiten hat.Konrad Schmidt von der bbg Betriebsberatung und Veranstalter der DKM, spricht gemeinsam mit Demski zur Digital-Offensive der AssCompact. Mit Timo Bolz ist auch das größte soziale Netzwerk Facebook zu Gast und beantwortet in einem Vortrag die Frage, welche Rolle die Nutzung des Angebots für die Versicherugen spielen kann. Rechtsanwalt Carsten Ulbricht rundet das Programm mit rechtlichen Hinweisen zum digitalen Vertrieb ab.Die Relevanz für die Zuhörer liegt dabei auf der Hand: „Gerade für die Versicherungswirtschaft bieten sich viele attraktive Handlungsfelder in Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Hier gilt leider das Prinzip: Die Ersten werden die Ersten sein“, so Demski im Gespräch mit Asscompact Hier das Programm im Einzelnen:10:00 – 10:30 Uhr:Referent: Thorsten Paech, FACELIFT bbt10:45 – 11:15 Uhr:Referent: Elmar Waldschmitt, BIG direkt gesund11:30 – 12:00 Uhr:Referenten: Jörg Forthmann, Faktenkontor, Siegfried Lautenbacher, Beck et. al.12:15 – 12:45 Uhr:Referenten: Konrad Schmidt, bbg Betriebsberatung, Rainer Demski, Social Markets14:00 – 14:45 Uhr:Referent: Timo Pelz, Facebook14:00 – 14:45 Uhr:Vertrieb, Swiss Life15:45 – 16:15 Uhr:Referent: Peter Ehlers, public imaging09:30 – 10:00 Uhr:Referentin: Madlen Geisler, D+F 360° media world10:00 – 10:45 Uhr:Referent: Rainer Demski, social markets10:15 – 10:45 Uhr:Referentin: Manuela Weber, Valuescope11:00 – 11:45 Uhr:Referent: Marc Hoffmann, Facelift bbt12:00 – 12:45 Uhr:Referent: Birk Bruckhoff, BIG direkt gesund12:45 – 13:15 Uhr:Referent: Sven Michael Kloss, Facelift bbt13:00 – 13:45 Uhr:Referent: Peter Ehlers, public imaging14:00 – 14:45 Uhr:Referent: Carsten Ulbricht M.C.L., Bartsch Rechtsanwälte15:00 – 15:30 Uhr:Referenten: Karin Fitzka & Rainer Demski, social markets