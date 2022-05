Mit Online-Workshops DKM 2022 wieder offline

In diesem Jahr geht die Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche DKM in die 25. Runde. Nach einer reinen Digitalmesse 2020 und einem hybriden Forum 2021 findet die DKM 2022 nun wieder als reine Präsenzveranstaltung in der Messe Dortmund statt. Das teilt der Veranstalter BBG Betriebsberatung aus Bayreuth mit.

Messe offline, Workshops online

Einen Unterschied zu Veranstaltungen bis 2020 gibt es allerdings doch. Denn die 2020 pandemiebedingt gestartete Plattform DKM365 bleibt bestehen. Sie geht noch vor Beginn der DKM 2022 online.

Die Aussteller werden auf DKM365 in Online-Workshops live über Produkte und Trends informieren. Während und nach der Messe in Dortmund steht die Plattform dann für Information und Kontaktpflege zur Verfügung. Die DKM 2022 selbst findet vom 25. bis 27. Oktober ohne Workshops statt.

>> Weitere Informationen gibt es hier.