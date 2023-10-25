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Der von Prof. Michael Hauer (IVFP) moderierte Fachkongress Altersvorsorge wurde stark frequentiert, zum Beispiel beim Thema „Fondspolicen als effiziente Altersvorsorgelösung“. Zu diesem und vielen weiteren Vorträgen auf der DKM konnten Vermittelnde IDD-Bi | © Oliver Lepold
Bildquelle: Oliver Lepold

Der von Prof. Michael Hauer (IVFP) moderierte Fachkongress Altersvorsorge wurde stark frequentiert, zum Beispiel beim Thema „Fondspolicen als effiziente Altersvorsorgelösung“. Zu diesem und vielen weiteren Vorträgen auf der DKM konnten Vermittelnde IDD-Bildungspunkte sammeln.