Versicherungen
Das war die DKM 2023 in Dortmund
Rückblick in Bildern Das war die DKM 2023 in Dortmund
Der von Prof. Michael Hauer (IVFP) moderierte Fachkongress Altersvorsorge wurde stark frequentiert, zum Beispiel beim Thema „Fondspolicen als effiziente Altersvorsorgelösung“. Zu diesem und vielen weiteren Vorträgen auf der DKM konnten Vermittelnde IDD-Bildungspunkte sammeln.
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