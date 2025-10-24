Die als Klassentreffen der Versicherungsbranche bekannte DKM in Dortmund wartet auch 2025 mit zahlreichen Highlights auf. Welche das sind – und wo Sie DAS INVESTMENT finden.

DKM 2024: Auch in diesem Jahr wartet die wohl bunteste und größte Versicherungsmesse Deutschlands mit zahlreichen Highlights auf.

Am 28. und 29. Oktober 2025 ist es wieder so weit: Die DKM, Deutschlands größte und wohl auch bunteste Versicherungsmesse, auch oft als „Klassentreffen der Branche“ bezeichnet, öffnet in Dortmund ihre Tore. Zum 28. Mal treffen sich Makler, Vermittler und Versicherer in den Messehallen 2, 3 und 4 zum Netzwerken und dem fachlichen Austausch.

Der Veranstalter BBG Betriebsberatungsgesellschaft aus Bayreuth rechnet mit mehr als 14.000 Besuchern und über 200 Ausstellern. Das klingt nach viel, ist aber immer noch deutlich weniger als vor der Pandemie: 2019 kamen 17.500 Besucher und 358 Aussteller nach Dortmund. Im vergangenen Jahr waren es 13.850 Besucher und 285 Aussteller.

Zwei Tage, viel Programm

Die Messe startet am Dienstag um 11 Uhr und endet am Mittwoch um 16 Uhr. Am ersten Abend geht die Fachveranstaltung nahtlos in den „Meet-up“ über – ein Event, das Networking und Party unter einen Hut bringen soll.

Das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: Über 200 Vorträge in 16 Kongressen, vier Themenparks und jede Menge Diskussionsrunden. Vermittler können dabei ihre IDD-Weiterbildungspunkte sammeln.

Auch DAS INVESTMENT wird wieder mit einem Stand (Halle 4, Stand A12) vertreten sein und vor Ort berichten.

Von Christian Wulff bis Jungmakler-Award

Prominenter Gast in der sogenannten Speaker's Corner ist der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. Doch weitere prominente Namen sucht man im Gegensatz zu den Vorjahren vergeblich. Durch das Programm führt Fachjournalistin Brigitte Horn.

Auf dem Podium stehen auch Branchengrößen wie Thomas Bischof, Vorstandschef der Sachversicherungstöchter der Barmenia Gothaer, und Christine Kaaz, Konzernvorstand Schadenversicherung bei der Nürnberger. Sie diskutieren über Naturkatastrophen, Nachhaltigkeit und die Zukunft der Versicherungswirtschaft. Teilnehmer der sogenannten Elefantenrunde sind unter anderem die Vorstandschefs von Axa und Signal Iduna, Thilo Schumacher und Torsten Uhlig.

Am ersten Tag wird außerdem der Jungmakler-Award verliehen, den die BBG seit 2011 vergibt. Danach steigt die After-Party des „Jungmakler-Campus“. Der zweite Messetag dreht sich dann verstärkt um Recruiting und Nachwuchsthemen. Auch das Format „Femsurance“ für Frauen in der Versicherungsbranche ist wieder dabei.