Mehr Aussteller, mehr Besucher, Sonderflächen für den Vermittlernachwuchs und die Frauen in der Branche: Das war die DKM 2025.

Die 28. Auflage der DKM ist am Mittwoch in den Westfalenhallen in Dortmund zu Ende gegangen. Das Klassentreffen der Versicherungsbranche bot wie üblich ein breites Angebot an aktuellen Themen für Vermittler und reichlich Gelegenheit zu Networking.

16.491 Finanz- und Versicherungsprofis – rund 2.300 mehr als im Vorjahr ­– besuchten laut Angaben des Veranstalters BBG die DKM 2025. In zwei Messehallen auf einer Nettofläche von rund 8.000 Quadratmetern waren 305 Aussteller vertreten, ein deutliches Plus um 49 Unternehmen. Darunter sowohl Global Player als auch traditionelle Unternehmen, Nischenanbieter und Start-ups mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Das Vor-Pandemie-Niveau wurde hingegen nicht erreicht. Zum Vergleich: im letzten Jahr vor der Pandemie 2019 waren es noch 358 Aussteller und rund 1.000 Besucher mehr.

Das bereits vor zwei Jahren mit Blick auf volle Terminkalender und gekürzte Reisebudgets eingeführte kompaktere Messekonzept wurde beibehalten. Ein luftigerer Aufbau in den beiden Messehallen mit vielen Sitz- und Freiflächen für Begegnung, Austausch und Verpflegung und eine im Vergleich zu Vor-Pandemie-Zeiten kleiner wirkende Speaker’s Corner für die Top-Themen zeugten davon. Nach Abschluss des ersten Messetages fand „Meet Up“, eine auf Netzwerkpflege ausgerichtete Abendveranstaltung statt.

Das Netzwerk- und Bildungsevent der Versicherungsbranche

Die DKM gilt als das Netzwerk- und Bildungsevent der Branche mit einer hohen Informationsdichte. Insgesamt 233 Vorträge (12 mehr als im Vorjahr), davon 200 live vor Ort in 18 Kongressen (zwei mehr als im Vorjahr) und der Speaker’s Corner standen auf der Agenda der DKM. Die weiteren Vorträge fanden im Vorfeld auf der Plattform DKM365 als digitale Workshops der DKM-Streaming-Days statt. Das Vortragsprogramm fiel ambitioniert und im Versicherungsbereich sehr breit gefächert aus. Für Investmentthemen gab es einen eigenen Kongress mit Themenpark, Sachwertinitiatoren hingegen sind weiterhin bis auf wenige Immobilienanbieter kaum vertreten.

Hervorzuheben sind die Initiative „Young DKM“ und der Jungmakler Campus, die dem Jungmaler-Nachwuchs als „Ort des gegenseitigen Lernens und des intergenerationellen Austauschs“, wie es der Veranstalter formuliert, sowie die Femsurance, ein eigener Kongress, der die Leistung und Perspektiven von Frauen in der Versicherungswirtschaft sichtbar macht und weiter stärken soll.

Auffällig war die KI-Fläche, wo Messebesucher sich von den konkreten Anwendungen der Künstlichen Intelligenz für ihr Geschäftsmodell in der Praxis überzeugen konnten. Hier testeten Vermittler Wissensmanagement-Workflows und erlebten verschiedene KI-Einsatzszenarien. Mit „DKM Connect“ wurde zudem ein Bereich geschaffen, der Messebesuchern für gezieltes Networking zur Verfügung stand. Hier vernetzte der Veranstalter per Speed-Networking gezielt Fachbesucherinnen und -besucher. Der Fokus der DKM liegt schließlich auf Vernetzen, Austauschen und Entscheiden.

Neue Pläne für 2026

Die Messechefs aus der Familie Knörrer zeigten sich mit Blick auf die globalen und branchenspezifischen Herausforderungen sehr zufrieden: „Die Rahmenbedingungen waren anspruchsvoll. Umso wichtiger ist es, dass wir den DKM-Spirit erneut sichtbar in die Messehallen bringen konnten“, resümierte Lisa Knörrer. Besonders positiv: Das kompakte Messekonzept werde im dritten Jahr in Folge stark nachgefragt.

„Die Resonanz ist so gut, dass wir bereits verbindliche Anmeldungen für 2026 verzeichnen“, ergänzte Tobias Knörrer. „Darauf bauen wir auf: 2026 erweitern wir den bbg-Campus mit zusätzlichen Formaten rund um KI, Nachwuchs und vernetztes Arbeiten – und heben DKM-Connect als kuratiertes Networking weiter auf die nächste Stufe.‘“

Traditionell wurden viele Preise verteilt: unter anderem der Award Unternehmer-Ass, ein Supermakler-Preis für den Gewinner von Wissens-Challenges und ein Marketing Award. Auch Versicherungsagenturen wurden bedacht. Am bedeutendsten ist sicher der seit 15 Jahren verliehene Jungmakler Award, mit dem Lennard Schwarzer, LS Finanzmakler, prämiert wurde. Der 27-Jährige hat sich auf die Zielgruppe junger Erwachsener spezialisiert und setzt konsequent auf persönliche Gespräche vor Ort, um Vertrauen aufzubauen und Finanzthemen greifbar zu machen. Mit einem Vereins­sponsoring-Modell, über das er gezielt junge Menschen erreicht, hat er ein Konzept entwickelt, das Wachstum, Reichweite und Kundennähe verbindet.

Platz 2 beim Jungmakler Award belegte Fiona Jasmut, Kassenkompass. Sie entwickelte ein Tool, das Verbraucherinnen und Verbrauchern hilft, die passende gesetzliche Krankenkasse auf Basis individueller Bedürfnisse und Zusatzleistungen zu finden. Rang 3 erreichte Freya Früh, die mit „Frau Finanzen“ eine große Community (mehr als 100.000 Followerinnen) geschaffen hat und Frauen eine digitale Plattform für finanziellen Austausch und Bildung bietet.

Kaum noch Promi-Glamour

Prominente Namen aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung, die in den 2010er-Jahren noch zahlreich auf der DKM zu finden waren, sind äußerst rar geworden. Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff, hielt eine 45-minütige staatsmännische Rede ohne viel Bezug zur Branche mit dem Titel „Frieden, Demokratie, Europa und unsere Wettbewerbsfähigkeit scheinen in Gefahr: Dennoch Anlässe für Optimismus“. Immerhin brachten einige Versicherer ihre bekannten Testimonials aus dem Spitzensport auf die DKM. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo wurde im Rahmen der Young DKM interviewt und gab Autogramme am Stand der Inter. Und Andrea Petkovic, ehemalige Spitzenspielerin im Tennis, erzählte bei der Balôise über ihre zahlreichen Aktivitäten im Ruhestand.

Was sagen die Aussteller zur DKM?

DAS INVESTMENT befragte am zweiten Messetag Aussteller nach ihren Eindrücken, die durchweg positiv ausfielen. Jörg Grosse-Beck zog für die Zurich Gruppe ein erfreuliches Fazit insbesondere des ersten Messetages mit vielen neuen und guten Kontakten. „Es ist hier eine sehr lockere Atmosphäre, teilweise war es sehr voll“, so Grosse-Beck. AfW-Vorständin Franziska Geusen betonte die enorme Bedeutung der DKM als Klassentreffen der Branche. „Ich liebe diese Veranstaltung. In diesem Jahr haben wir viele hochwertige Gespräche am Stand geführt. Wir treffen hier sowohl AfW-Mitglieder als auch Interessenten“, so Geusen, die zudem die Young DKM und die Femsurance als zukunftswürdige Konzepte lobte.

„Wir konzentrieren uns mehr auf die Versicherungsgesellschaften und haben vielfältige und gute Gespräche geführt“, sagte Christian Monke, Franke und Bornberg. Er zeigte sich zudem erfreut über die Resonanz in dem von Franke und Bornberg ausgerichteten Kongress Arbeitskraftabsicherung. „Die Zuschauer sind sehr interessiert und stellen kluge Fragen“, so Monke.

Auch Thorsten Jess, Bereichsleiter Marketing & Kommunikation bei Fonds Finanz, zeigte sich mit dem Verlauf der DKM 2025 sehr zufrieden. „Vor allem der erste Messetag war sehr gut besucht, an beiden Tagen haben wir viele gute Makler getroffen“, so Jess. Es habe sich gelohnt nach Jahren mit überschaubarer Präsenz erstmals wieder mit einem großen Stand auf der DKM vertreten zu sein.

Besucher mit differenziertem Fazit

Und was sagen die Vermittler? „Die DKM hat sich gut durch die Jahre entwickelt. Ich nutze sie heute vor allem zum Austausch mit anderen Maklerkollegen“, sagte ein Besucher, der bereits seit 25 Jahren die DKM besucht und anonym bleiben möchte.

Fachbesucher Simon Rötger gefiel bei seinem zweiten Messebesuch zwar der Themen-Mix der DKM, er kritisierte aber, dass zu wenig Übersichtspläne aufgestellt wären und dass man die Vorträge nicht mehr direkt auf einen Blick direkt vor dem jeweiligen Kongressraum erfassen könne (stattdessen man muss nun einen QR-Code einlesen und sich dann den aktuellen Vortrag heraussuchen).



Und Vielfachbesucher Lutz Gieseke fand es schade, dass immer noch weniger Versicherer auf der DKM zu finden sind als in den Jahren vor der Pandemie. „Die Anbieter, die früher groß vertreten waren, haben ihre Stände erheblich reduziert. Und nicht immer sind die richtigen Ansprechpartner vor Ort“, so Gieseke. Er vermisste zudem manch kleinere Versicherer, die sich die gestiegenen Aussstellergebühren wohl nicht mehr leisten können.

DKM 2026 am 27. und 28. Oktober

Der Termin für die nächste Ausgabe steht bereits fest und liegt traditionell in der letzten Oktoberwoche. Die 29. DKM findet am 27. und 28. Oktober 2026 erneut in den Westfalenhallen Dortmund statt. Die Online-Anmeldung für Vermittler wurde bereits gestartet.