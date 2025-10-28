Zum 28. Mal öffnete die DKM, Deutschlands größte Versicherungsmesse, ihre Pforten in den Westfalenhallen Dortmund. Bildquelle: Oliver Lepold
Am 28. und 29. Oktober haben Fachbesucherinnen und Fachbesucher die Möglichkeit mehr als 300 Aussteller und mehr als 200 Vorträge sowie Workshops zu allen Themen rund um die Versicherungswirtschaft zu besuchen. Bildquelle: Oliver Lepold
Lisa Knörrer, Geschäftsführerin der BBG und Veranstalterin der DKM (links), informierte zu Messebeginn auf einer Pressekonferenz über die Zahlen und Fakten: rund 19.000 Quadratmeter brutto-Ausstellungsfläche und mit 8.013 Quadratmeter netto deutlich mehr vermietete Fläche als im Vorjahr. Bildquelle: Oliver Lepold
An der gut besuchten Pressekonferenz der DKM nahmen wie üblich auch die Verbände BVK und BDVM teil. Bildquelle: Oliver Lepold
BVK-Präsident Michael H. Heinz (rechts) und Vizepräsident Gerald Archangeli informierten die Fachpresse über ein breites Potpourri ihrer Aktivitäten, unter anderem zu ihrer Unterstützung der geplanten Reform der Altersvorsorge. Heinz äußerte sich zudem kritisch, was die aktuellen KI-Angebote der Pools für Makler betrifft. Eine solche berufsständische Aufgabe sollte nicht an interessengestützte Unternehmen ausgelagert werden, meinte Heinz. Bildquelle: Oliver Lepold
Michael Beenken stellte Ergebnisse aus der aktuellen BVK-Strukturanalyse vor. Insbesondere an Vertriebszielen orientierte Vergütungen sieht der BVK kritisch. Derartige Bonifikationen machen bei Maklern immerhin 4,7 Prozent der Gesamtumsätze aus. Bildquelle: Oliver Lepold
Thomas Billerbeck, Präsident des BDVM, warnte unter anderem vor dem zunehmenden Deckungsnotstand bei der Industrieversicherung im Mittelstand. Neben den Branchen Recycling (zu 66 Prozent betroffen) nannte er vor allem Rohstoffe, Lager/Logistik und Chemie als weitere Wirtschaftszweige mit Deckungsproblemen. Bildquelle: Oliver Lepold
Noch vor der offiziellen Messeeröffnung vergab Steffen Ritter, Geschäftsführer Institut Ritter, den Award Unternehmer-Ass 2025 für die drei besten Versicherungsagenturen Deutschlands. Bildquelle: Oliver Lepold
Der Award Unternehmer-Ass 2025 in Gold ging an die R+V-Agentur Klenk aus Waiblingen. Den Sieger-Scheck nahm Inhaber Marco Klenk (2. von rechts) entgegen. Es gratulierten neben Steffen Ritter (rechts) die Jurymitglieder Andreas Vollmer (BVK, links) und Dieter Knörrer (BBG, 2. von links). Bildquelle: Oliver Lepold
Die 305 Aussteller verteilten sich wie im vergangenen Jahr auf zwei Messehallen. Am ersten Messetag waren die Gänge bereits gut gefüllt. Bildquelle: Oliver Lepold
Neben viel Information gab es für die Fachbesucher auch Zerstreuung, zum Beispiel konnten sie sich (bei mehreren Ausstellern) zeichnen lassen. Bildquelle: Oliver Lepold
Insgesamt 18 Fachkongresse und mehrere Themenparks (mit den entsprechenden Ausstellern alle in einem Bereich) wurden angeboten. Hier: der Themenpark Investment. Bildquelle: Oliver Lepold
Keine DKM ohne schnittige Gefährte: einen echten Rallye-Rennwagen gab es beim Stand der Novem Gold zu bestaunen. Bildquelle: Oliver Lepold
Großzügige Flächen für Pausen und den Austausch untereinander gab es auf der DKM zuhauf. Bildquelle: Oliver Lepold
Alteos, ein Tochterunternehmen der Axa, warb mit blauen Ballons: Christopher Pirsch (links) und Niklas Wild verteilten Süßes. In der Mitte Versicherungsmaklerin Kerstin Lehnhäuser. Bildquelle: Oliver Lepold
Keine DKM ohne riesige Werbemaskottchen. Hier die blaue Ente der Hannoverschen mit Fabian Scharni und Torsten Wendland. Bildquelle: Oliver Lepold
Alle zwei Stunden verloste Elmar Rietdorf auf dem Stand der VHV Versicherungen Preise. Gezogen wurden die Gewinner aus einer Box, in der Messebesucher ihre Visitenkarten einwerfen können. Bildquelle: Oliver Lepold
Die DKM bleibt ein Ort der Begegnung, immer wieder wird die Fachmesse auch „Klassentreffen der Versicherungsbranche“ genannt. Bildquelle: Oliver Lepold
Zum herbstlichen Wetter passend konnten sich Fachbesucher beim Messestand der Volkswohl Bund Lebensversicherung zwanglos mit Äpfeln (und Kürbissen) eindecken. Bildquelle: Oliver Lepold
Die Veranstalterin BBG erwartete zu Messebeginn eine Fachbesucheranzahl wie im vergangenen Jahr. Die tatsächlichen Zahlen werden zu Messeende bekanntgegeben. Bildquelle: Oliver Lepold
Eine besonders rustikale Ecke in Messehalle 4: Vorne die Baumstümpfe von Bessergrün, dahinter das Schweizer Chalet der Swiss Life inklusive Brennholz. Bildquelle: Oliver Lepold
Der Themenpark Prozesse & IT von oben. Bildquelle: Oliver Lepold
Bei der Inter, die Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo als Markenbotschafterin unter Vertrag hat, konnten sich die Messebesucher im Standweitsprung üben. Bildquelle: Oliver Lepold
Zwar nicht mit eigenem DKM-Stand vertreten, aber trotzdem geehrt: Standard Life erhielt von Ascore den Award Tarif des Jahres für das Produkt Weitblick. Vertriebsleiter Christian Nuschele freute sich darüber. Bildquelle: Oliver Lepold
Der Maklerpool BCA verteilte auf der DKM besondere Giveaways. Bildquelle: Oliver Lepold
Luftballons mit Aufdruck, dazu kleine Leuchtkugeln: Nach Vorfällen mit Schneeschaufeln auf einer früheren DKM sind keine großen Giveaways mehr erlaubt. Bildquelle: Oliver Lepold
Das Team von Edelstoff Media am Stand von DAS INVESTMENT auf der DKM (von links): Robertino Kutlaca, Verleger Peter Ehlers und Moritz Fehling. Bildquelle: Oliver Lepold
Superman nebst Schwarzwaldmädel von der Eventagentur Erste Garde – hier im Einsatz für die MVK Versicherung und die BGV Badische Versicherung. Auch das gibt es so nur auf der DKM. Bildquelle: Oliver Lepold
Messechef Tobias Knörrer begrüßte auf der offiziellen Eröffnung der DKM die Fachbesucher. Bildquelle: Oliver Lepold
Seine Schwester und Vorstandskollegin Lisa Knörrer gab einen Überblick, wie sich der Maklermarkt bis 2030 voraussichtlich verändern wird. Stichwort: Professionalisierung. Bildquelle: Oliver Lepold
Die Speaker’s Corner, der größte Veranstaltungssaal der DKM, blieb zur Begrüßung noch eher schwach besucht. Bildquelle: Oliver Lepold
Das große DKM Logo in der Aula der Westfalenhallen ist ein besonders beliebtes Fotomotiv für die Fachbesucher. Bildquelle: Oliver Lepold
