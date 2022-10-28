Frisch gekürt auf der DKM Das sind die Jungmakler des Jahres 2022

Auf der Dortmunder DKM wurden in diesem Jahr erneut junge Profis des Versicherungsvertriebs gekürt, die mit einem besonderen Geschäftskonzept unter ihren Kollegen hervorstechen. Wir stellen die Gewinner vor.

Die Teilnehmer der Endausscheidung des Jungmakler Award 2022: Sieger war Robin Lerch (oben, 1. v.r.), die Plätze 2 und 3 gingen an Andreas Reiter (oben, 3. v.r.) und Kai Buczinski (unten, 2. v.l.). Den Sonderpreis Baufinanzierung erhielt Kai Senfleben (oben, 2. v.l.).

Die drei Makler Robin Lerch, Andreas Reiter und Kai Buczinski haben es geschafft: Sie konnten sich als Jungmakler des Jahres 2022 innerhalb einer Vorauswahl von 14 Kollegen durchsetzen. Einen Sonderpreis gab es zudem zum Thema Baufinanzierung. Er ging an Jungmakler Kai Senfleben.

Teilnehmer des Wettbewerbs sollen jünger als 40 sein, sich innerhalb der vorangegangenen fünf Jahre selbstständig gemacht haben und eine IHK-Zulassung als Finanz- oder Versicherungsmakler, Immobilienfinanzierer oder Baukreditvermittler mitbringen. Insgesamt rund 50 junge Profis hatten sich um einen Preis beworben.

Ausgerichtet wird der Jungmakler Award von der BBG Betriebsberatungsgesellschaft. Das Unternehmen veranstaltet die Messe DKM und gibt das Branchen-Magazin Asscompact heraus. Als Sponsoren der Veranstaltung treten 45 Versicherungsunternehmen auf. Neben Geld- und Sachpreisen profitieren die Gewinner regelmäßig auch von der medialen Aufmerksamkeit, die der Preis beschert.

Die Sieger 2022 unter den Jungmaklern

Der in diesem Jahr bei den Jungmakler Awards erstplatzierte Robin Lerch richtet sein Maklergeschäft auf Auswanderer und sogenannte digitale Nomaden aus. Diese sollen Reisen und Arbeiten vereinbaren können. Lerch will den nötigen Finanz- und Versicherungsrahmen dafür schaffen. Der erste Platz in dem Wettbewerb ist mit 10.000 Euro dotiert.

richtet sein Maklergeschäft auf Auswanderer und sogenannte digitale Nomaden aus. Diese sollen Reisen und Arbeiten vereinbaren können. Lerch will den nötigen Finanz- und Versicherungsrahmen dafür schaffen. Der erste Platz in dem Wettbewerb ist mit 10.000 Euro dotiert. Der zweitplatzierte Andreas Reiter leitet das Maklerunternehmen Ofelos. Er hat sich auf betriebliche Krankenversicherungen spezialisiert. Unternehmen sollen diese mit nach Möglichkeit geringem Verwaltungsaufsatz umsetzen können.

leitet das Maklerunternehmen Ofelos. Er hat sich auf betriebliche Krankenversicherungen spezialisiert. Unternehmen sollen diese mit nach Möglichkeit geringem Verwaltungsaufsatz umsetzen können. Auf den dritten Platz gelangte Jungmakler Kai Buczinski , der auch als „Der Finanzcop“ auftritt. Er richtet er sich an Polizeianwärter und betreibt einen Youtube-Kanal, auf dem er sich speziell an diese Kundengruppe wendet. Buczinski ist selbst ehemaliger Polizist.

, der auch als „Der Finanzcop“ auftritt. Er richtet er sich an Polizeianwärter und betreibt einen Youtube-Kanal, auf dem er sich speziell an diese Kundengruppe wendet. Buczinski ist selbst ehemaliger Polizist. Den Sonderpreis Baufinanzierung, gestiftet von der ING und dotiert mit 5.000 Euro, erhielt Kai Senfleben. Der Finanzierungs-Spezialist betreibt ebenfalls beruflich einen Youtube-Kanal. Er war bereits 2021 in die Endrunde gekommen. In diesem Jahr schaffte er es aufs Siegertreppchen.

Im vergangenen Jahr hatte sich die Münchner Maklerin Hava Misimi in der Endausscheidung durchsetzen können.

Die Endrunde zum Jungmakler Award, in der alle Teilnehmer ihr Konzept einer Jury vorstellen, findet traditionell auf der Dortmunder Versicherungsmesse DKM statt. Die Veranstalter hatten interessierten Teilnehmern in diesem Jahr angeboten, sich im Vorfeld der Endausscheidung coachen zu lassen.

Jungmakler-Coach Steffen Ritter zeigte sich den jungen Maklerinnen und Maklern und deren Geschäftskonzepte begeistert: „In diesem Jahr ist spürbar, dass die Fokussierung auf Personengruppen stark zugenommen hat.“ Der Makler-Nachwuchs setze zunehmend auf Standardisierung. Man konzentriere sich auf Weniges, verfolge dieses aber fokussiert. „Auf die Makler von morgen können alle in der Branche sehr gespannt sein“, zieht Ritter ein Fazit.