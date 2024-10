Für die einen ist es der laute, aus der Zeit gefallene Jahrmarkt der Versicherungsbranche, für andere die bedeutende, unverzichtbare Fachmesse – eine Meinung zur DKM (früher: Deckungskonzeptmesse) in Dortmund haben aber alle. Die selbsternannte Leitmesse der Versicherungs- und Finanzbranche findet in der 27. Auflage dieses Jahr am 29. und 30. Oktober statt. Veranstaltungsort für Vermittler, Aussteller sowie Vortragsredner bleiben die Messehallen der Stadt.

Messekonzept nur minimal angepasst

Das verkürzte Öffnungskonzept aus dem Vorjahr bleibt ebenso. Konkret öffnet die DKM 2024 ihre Tore für die Fachbesucher am Dienstag um 11 Uhr – eine Stunde früher als noch 2023. Sie mündet nahtlos in die Abendveranstaltung, das „Meet-up“ an gleicher Stelle. Die Messe endet dafür bereits am Mittwochnachmittag um 16.30 Uhr. Wohl eine Reaktion darauf, dass es in den Vorjahren am zweiten Messetag nachmittags oft schnell leer geworden war.

Aussteller und Besucherzahl nicht mehr auf Vor-Corona-Niveau

Auch DAS INVESTMENT wird wieder mit einem Stand (Halle 3, Stand F25) vertreten sein. Die Größenordnung der für dieses Jahr angemeldeten Aussteller ist indes nicht bekannt. 2019 belief sich die Zahl der Aussteller laut Veranstalter auf 358 und die der Messeteilnehmer auf 17.500. Im vergangenen Jahr lockte die DKM nur noch 13.850 Finanz- und Versicherungsprofis und 285 Aussteller nach Dortmund.

Immer wieder hört man von Unternehmen, dass sie ihre DKM-Teilnahme kritisch hinterfragen, vor allem wegen der enormen Kosten, die für große Gesellschaften oft im insgesamt sechsstelligen Bereich liegen sollen und für manche kleinen Unternehmen schlicht zu teuer scheinen. Allein die Standgebühr kostet laut Messebroschüre ab 490 Euro netto pro Quadratmeter. Manche andere indes finden das Konzept in Zeiten der Digitalisierung und Nachhaltigkeit nicht mehr passend. Am Ende waren bisher aber immer fast alle namhaften Player beim „Klassentreffen der Branche“ dabei.

Fokus auf Versicherungsbranche, Rest nur Beiwerk

Die Aussteller werden auch dieses Mal ihre Finanz- und Versicherungsprodukte sowie Dienstleistungen den ungebundenen Vermittlern präsentieren. Fachbesucher sind laut der DKM-Macher Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler und Darlehensvermittler genauso wie Honorarvermittler, Honorarberater oder auch Immobilienmakler. Dazu muss man anmerken, dass Anbieter aus den Bereichen Asset Management oder Immobilien in den Vorjahren nur in sehr geringer Zahl vertreten waren.

16 Kongresse, Themenparks, Diskussionsrunden und Events

Wie immer will die DKM Netzwerk- und Weiterbildungsevent der Branche sein, mit Vorträgen in 16 Kongressen von Altersvorsorge bis KI-Zukunft, Themenparks, Diskussionen und Eventformaten. Vermittler können dabei wieder IDD-konforme Weiterbildungszeit sammeln. Lisa Knörrer, seit August 2023 Geschäftsführerin des Veranstalters BBG Betriebsberatung, sagt: „Das ‚Wir-Gefühl‘ der DKM-Community ist einzigartig und hat sich (...) nach der Pandemie von einer neuen und noch stärkeren Seite gezeigt.“

Bekannte Gäste in der sogenannten Speaker's Corner sind Moderatorin Barbara Schöneberger, die auch als Werbebotschafterin der VHV bekannt ist, sowie Peter Müller, ehemaliger Ministerpräsident des Saarlands. Hier hatte die DKM in der Vergangenheit durchaus hochrangigere, aber oft auch kontroverse Gäste zu bieten.

Elefantenrunde und Diskussion über Fußballsponsoring

Zu den inhaltlichen Highlights zählen die jährliche sogenannte Elefantenrunde mit Vorständen großer Versicherer, wie dem R+V-Chef und GDV-Präsidenten Norbert Rollinger. Thema: „Die Zukunft der Versicherungswirtschaft: Was ist möglich, was nicht?“ Das eher seltene behandelte Thema Fußballsponsoring für Versicherungsunternehmen steht im Fokus einer weiteren Gesprächsrunde mit Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung von Bayer Leverkusen. Der deutsche Meister trägt noch bis Ende der Saison den Schriftzug der Bamenia auf der Brust, obwohl das Unternehmen nach dem Zusammenschluss jetzt mit der neuen Marke Barmenia Gothaer unterwegs ist. Sicherlich ein Thema für den Vertriebsvorstand des Unternehmens und weiteren Talkgast Frank Lamsfuß.

Neuerungen bei der „Young DKM“

Das Format „Young DKM“ soll mit dem jährlichen Jungmakler-Award vereinigt werden. Die Preisverleihung findet dieses Mal bereits am ersten Messetag statt. Im Anschluss daran sind alle Beteiligten und Interessierten im Rahmen des „Jungmakler-Campus“ zu einer After-Party eingeladen. Der zweite Messetag soll dann im Zeichen von Recruitinggelegenheiten und „Young-DKM“-Fachvorträgen stehen. Fortgesetzt werden soll auch das Format „FemSurance“, das sich an Frauen in der Versicherungsbranche richtet.