Branchenmesse DKM-Veranstalter mit Corona-konformem Konzept

Aus der größten Messe der der Finanz- und Versicherungsbranche wird ein hybrides Forum: Neben einem digitalen Online-Event gibt es in diesem Jahr wieder eine klassische Präsenzveranstaltung in Dortmund. Allerdings haben die Veranstalter der DKM 2021 ihr Konzept an die Corona-Pandemie angepasst: Aus dem Marktplatz wird ein Ausstellerpark.