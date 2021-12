DKV mit neuem Vertriebsvorstand

Langhein wird das Vertriebsressort der DKV zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Vorstand bei der Ergo Lebensversicherung übernehmen. Seit 2010 verantwortet er im Ergo-Lebensversicherungs-Vorstand den Vertrieb.Seit 1999 ist der 54-Jährige Mitglied der Vorstandsgremien der Hamburg-Mannheimer Sachversicherung und der Hamburg-Mannheimer Versicherung mit Zuständigkeit für den Vertrieb.Jürgen Lang (60) tritt am 31. Dezember 2011 auf eigenen Wunsch nach mehr als 22 Berufsjahren bei der DKV in den Ruhestand ein. Er war seit 1989 bei der DKV in verschiedenen Führungsfunktionen im Vertrieb tätig und seit 2004 als Mitglied des Vorstands verantwortlich für den Vertrieb.