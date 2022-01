Von Berlin nach Köln DMB Rechtsschutz ernennt neuen Vertriebsleiter

Der Versicherer DMB Rechtsschutz in Köln ernennt Milan Jarosch zu seinem neuen Vertriebsleiter. In dieser Funktion soll er den Maklervertrieb in Deutschland weiter ausbauen. Zuletzt verantwortete Jarosch beim Berliner Cyberdienstleister Perseus Technologies den Auf- und Ausbau des Maklervertriebs in der Dach-Region. Davor war er in Vertriebs- und Führungsfunktionen bei verschiedenen Versicherungsmaklern im Industriesegment tätig.

Vor 15 Jahren auf dem Markt der Versicherungsmakler gestartet, bedient DMB Rechtsschutz mittlerweile mehr als 850.000 Kunden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Policen gegen die wesentlichen Rechtsschutz-Risiken im Beruf, Alltag und Geschäft.