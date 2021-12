DMK 2014 So sammeln Sie Weiterbildungspunkte auf der DKM

Bevor es jedoch um die Angebote vor Ort geht, hier noch schnell der Ablauf zu Beantragung, Registrierung und Zuordnung der besuchten Veranstaltungen: Zunächst muss man sich Veranstaltungen mit Weiterbildungspunkten aus dem Messeprogramm heraus suchen. Vor Ort lässt man seinen Ausweis scannen und muss mindestens 45 Minuten an der Veranstaltung teilnehmen.Erst dann erhält man den Punkt. Danach trägt man seine Teilnahme in die DKM-Weiterbildungs-Broschüre ein. Diese wird nach Abschluss des Messebesuchs abgegeben und die Daten werden automatisch in Punkte gewandelt. Die Auswahl der Veranstaltungen ist vielfältig. Wir geben Ihnen an dieser Stelle einige Hinweise auf interessante Veranstaltungen:10:00 – 10:45 Uhr:Biometrische Risiken beraten – Absicherung des Arbeitseinkommens gegen existenzielle RisikenReferent: Sascha Wagner, Bereichsleitung Produkt- und Projektmanagement, Morgen & Morgen11:00 – 11:45 Uhr:Mit neuen betrieblichen Vorsorgelösungen den Herausforderungen des demografischen Wandels begegnenReferenten: Björn Achter, Bereichsleiter bAV, Axa Konzern, Michael Haas, Leiter Exklusivorganisation und Betriebliche Krankenversicherung, Axa Konzern13:00 – 13:45 Uhr:Der neue Trend – Altersvorsorge und die Varianten der Pflegeabsicherung Referenten: Michael Hauer, Geschäftsführer Institut für Vorsorge und Finanzplanung, Thomas Dommermuth, Vorsitzender des Beirats des Insituts für Vorsorge und Finanzplanung, Michael Rosch, Leiter Produktmanagement Leben, HDI Lebensversicherung14:00 – 14:45 Uhr:Digitalisierung in der Kundenkommunikation – Apps? Chat? E-Mail? Video?Referenten: Alexander Strahleck, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb Banken und Versicherungen, Microsoft Deutschland, Mario Thiessenhusen, Lösungsberater für Produktivitätswerkzeuge, Microsoft15:00 – 15:45 Uhr:Zukunft PKV: Gesellschaft und Produkte gezielt auswählen – Welchen Nutzen bieten Ratings?Referenten: Reiner Will, Geschäftsführender Gesellschafter, Assekurata Assekuranz Rating-Agentur, Markus Anlauf, Abteilungsleiter Produktentwicklung, Allianz Private Krankenversicherung16:00 – 16:45 Uhr:Schenken Sie Gesundheit – zeitgemäße Konzepte der betrieblichen KrankenversicherungReferent: Sascha Marquardt, Direktionsbevollmächtigter Firmenkunden, Hallesche Krankenversicherung17:00 – 17:45 Uhr:Rentenversicherung der Zukunft – Herausforderungen im Marktumfeld der NiedrigzinsphaseReferent: Klaus Lothar Steinhausen, Regionaldirektor betriebliches Vorsorgemanagement, Ergo Versicherungsgruppe10:00 – 10:45 Uhr:Haftungsfallen bei der Vermittlung von Personen- und SachversicherungenReferent: Frank Baumann LL.M.; Rechtsanwalt und Partner, olter Hoppenberg Rechtsanwälte Partnerschaft11:00 – 11:45 Uhr:Qualitätsführerschaft in der privaten KrankenvollversicherungReferent: Markus Reick, Geschäftsführer Premium Circle Deutschland12:00 – 12:45 Uhr:Die Vermittlung von BU-Alternativprodukten und deren haftungssichere BeratungReferent: Frank Baumann, Rechtsanwalt Fachanwalt für Versicherungsrecht Üartner, Wolter Hoppenberg Rechtsanwälte Partnerschaft13:00 – 13:45 Uhr:Die Crux des Kleingedruckten: Maklerverträge bedarfsgerecht und haftungssicher gestaltenReferent: Stephan Michaelis LL. M., Rechtsanwalt und Partner, Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte14:00 – 14:45 Uhr:Makler, Mehrfachagent, Exklusivvermittler – wem gehört die Zukunft?Referent: Hubertus Münster, Geschäftsführer Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute15:00 – 15:45 Uhr:Der Spezialstrafrechtsschutz für Firmen – eine existenzielle AbsicherungReferent: Sven Fuhrmeister, Rechtsschutz-Spezialist im Ergo Maklervertrieb, Ergo Versicherungsgruppe