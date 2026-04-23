Oslo, Januar 2001. Der Nasdaq hat seit seinem Höchststand fast 50 Prozent verloren, Technologiewerte gelten als verbrannte Erde, und zwei norwegische Fondsmanager beschließen, genau jetzt einen globalen Technologiefonds aufzulegen. Anders Tandberg-Johansen und Sverre Bergland starten den DNB Fund Technology (ISIN: LU0302296495) – nicht trotz des Trümmerfelds, sondern mittendrin.



Wer Morningstar nach Technologiefonds durchsucht, die seit mehr als zwanzig Jahren dasselbe Managementteam haben, findet eine Handvoll Treffer. DNB Fund Technology ist einer davon.

Zwei Männer, ein Fonds

Tandberg-Johansen, heute Lead Portfolio Manager, war 1998 zu DNB gestoßen – kurz vor der Asienkrise, kurz vor dem Dotcom-Rausch. Bergland arbeitete damals auf der Sell-Side, analysierte nordische Technologieaktien, ehe er 2001 zur Bank wechselte. Seitdem managen beide gemeinsam den Fonds, flankiert von vier weiteren Portfoliomanagern mit zusammen 105 Jahren Branchenerfahrung laut DNB Asset Management.

Die Kontinuität ist selten; noch seltener ist, dass sie sich in Zahlen niederschlägt. Über zehn Jahre hat der Fonds annualisiert 18,3 Prozent netto erzielt, 0,4 Prozentpunkte über dem Vergleichsindex MSCI World Communication Services & Information Technology – bei gleichzeitig niedrigerer Volatilität als die Benchmark: 16,2 Prozent gegenüber 17,9 Prozent im Zehnjahresschnitt.

Das klingt nach solider, nicht nach spektakulärer Outperformance – und das ist gewollt. Der DNB Fund Technology ist kein Momentumvehikel. Die Manager bezeichnen ihren Ansatz als „wertorientiert“, was im Technologieuniversum ungewöhnlich klingt und in der Praxis bedeutet: kein blinder Themenkauf, kein Mitlaufen mit dem Markt. „Wenn du über lange Zeit outperformen willst, kannst du nicht einfach das halten, was alle anderen auch halten“, sagt Bergland. „Du hättest keinen Vorteil bei tagesaktuellen Informationen. Jemand anderes würde dir immer die Butter vom Brot nehmen.“

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Der fünfte Pfeiler

Das offizielle Investmentframework ruht auf vier Säulen: thematischer Treiber, Wertschöpfungslogik, kurzfristiges Momentum und Bewertung. Das, was auf jedem Factsheet steht. Interessanter ist, was nicht draufsteht. Bergland nennt es den fünften Pfeiler: das Verständnis, wie die vier Säulen miteinander zusammenhängen. „Wir gewichten die vier Säulen nicht starr mit je 25 Prozent“, erklärt er. „Ein Unternehmen, das nur bei der Bewertungs-Säule hoch abschneidet, tut das vermutlich, weil es bei den anderen drei schwächelt. Die Kunst liegt darin zu verstehen, warum etwas billig ist – und ob der Markt damit recht hat oder falsch liegt.“ Das beste Investment, das daraus entstehen kann: eine schlechte Firma, die gerade dabei ist, eine gute zu werden.

Diese Überzeugungskraft kostet: Wer nie Fehler macht, hat nie wirklich Überzeugungen. Tandberg-Johansen bringt es nüchtern auf den Punkt: „Das ist ein 55-zu-45-Geschäft. Wer 55 Prozent der Entscheidungen richtig trifft, wird sehr gut performen – was bedeutet, dass man in 45 Prozent der Fälle falsch liegt.“ Die Konsequenz ist eine präzise Positionsgröße nach Risikobeitrag, nicht nach Überzeugungsstärke allein. Samsung Electronics wurde zeitweise mit 9 Prozent gewichtet – weil die Aktie keine Finanzverschuldung hatte, die Bewertung historisch günstig war und der Markt den koreanischen Chipriesen systematisch ignorierte. Der Kurs verdreifachte sich in kurzer Zeit und wurde eines der besten Geschäfte des Teams.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

KI als Beschleuniger

Dotcom-Zeit, Smartphone, Cloud, KI – das Duo hat alle großen Technologiewellen erlebt. Welche hat sie am meisten überrascht? Nicht der Aufstieg, sondern das Tempo. „Beim iPhone dauerte es Jahre, bis der Markt verstand, was passierte“, sagt Bergland. „Bei der Cloud war es ähnlich – man baute Region für Region, es war ein langsamer Prozess. Der Unterschied jetzt ist: Was früher zehn Jahre gedauert hätte, passiert in zwei.“ KI sei sowohl personalisiert als auch unternehmenstauglich, beides gleichzeitig, in einem Ausmaß, das er bisher nicht gesehen hat.

Das zieht Kapital an wie kaum etwas zuvor. Die großen Hyperscaler – Amazon, Microsoft, Google, Meta – haben laut Bergland im vergangenen Jahr zusammen rund 500 Milliarden US-Dollar an Investitionsausgaben für KI-Infrastruktur verzeichnet; für dieses Jahr liegen die Schätzungen bei 750 Milliarden Dollar. Das sind Größenordnungen, die selbst erfahrene Investoren ins Staunen versetzen. „Wenn man die gesamten Capex aller anderen Spieler über zehn Jahre zusammenzählt, käme man auf weniger“, sagt Bergland. Die Frage, die das Team treibt: Wie lange hält dieses Investitionsniveau an – und was passiert, wenn es nicht hält?

Die Top-10-Positionen des DNB Technology Fund

Die große Wette

Diese Frage beantwortet das Portfolio mit einer klaren These: Die Bewertungsschere zwischen KI-Infrastruktur und Cloud-Dienstleistern hat sich zu weit geöffnet. Nvidia-Zulieferer und Halbleiterwerte sind mit hohen Erwartungen gepreist; die Hyperscaler selbst – Microsoft, Amazon, Alphabet – haben dagegen deutlich an Bewertungsniveau verloren. Der Fonds hat deshalb Amazon zur größten Übergewichtung ausgebaut: 6,1 Prozent Portfolioanteil, und damit deutlich gegenüber dem Index übergewichtet. Das Cloudgeschäft AWS wächst derzeit mit rund 18 bis 19 Prozent; Bergland erwartet eine Beschleunigung auf 21 bis 23 Prozent, sobald neue Kapazitäten online gehen. „Man kauft eine sehr starke Position zu einer fairen Bewertung", sagt er. Aber er geht nicht jeden Hype mit: Die Vision um „agentisches Einkaufen" – die These, dass KI-Agenten künftig eigenständig einkaufen und Werbeeinnahmen aushöhlen – hält er für übertrieben. „Das ist nicht die Art, wie Menschen einkaufen wollen."

Apple hingegen ist die größte Untergewichtung: minus 11,3 Prozentpunkte gegenüber dem Index. Das Votum fußt auf zwei Argumenten: Die Aktie ist zu teuer für ein Unternehmen, das die wichtigste Technologiewelle verschläft. Das Hardware-Geschäft sieht das Duo als weitgehend ausgereift, das KI-Engagement des Konzerns als strukturell rückständig. „Die meisten Investoren akzeptieren einfach, dass Apple nicht in KI investiert hat", sagt Bergland. „Das ist ein bisschen seltsam, wenn man sich anschaut, was andere dafür zahlen.“ Apple wettet darauf, dass der Geräteformfaktor stabil bleibe und Google die nötige KI-Infrastruktur liefere – ein bequemer Plan, der funktioniert, solange sich an den Spielregeln nichts ändert.

Nvidia ist die komplizierteste Position. Der Halbleiterriese macht aktuell 6,7 Prozent des Portfolios aus – auf den ersten Blick gewichtig, gemessen am Indexanteil aber eine klare Untergewichtung von 8,7 Prozentpunkten. Tandberg-Johansen lobt das Unternehmen als technologische Meisterleistung, sieht aber die Monopolstellung bröckeln: AMD wird von OpenAI und Meta gesponsert, Google trainiert seine besten Modelle auf eigenen Chips. „Sie waren ein Monopolist. In ein, zwei Jahren werden sie das nicht mehr sein“, sagt er. Bergland ergänzt: „Es gibt viele Szenarien, in denen diese Aktie nicht gut abschneidet.“

Software als Wendepunkt

Die eigentliche Spannungslinie verlaufe den beiden zufolge gerade zwischen KI-Infrastruktur und Softwareunternehmen. Salesforce, SAP, Atlassian, Adobe – Aktien, die von Investoren mit einem Disruptionsdiskont belegt werden, weil KI sie angeblich überflüssig machen könnte. Der Fonds hat seine Untergewichtung in Software schrittweise in eine leichte Übergewichtung umgewandelt, bleibt aber vorsichtig. Das Team glaubt nicht, dass komplexe Unternehmenssysteme per Vibe-Coding – also durch KI-generierte Schnellprogrammierung – ersetzt werden können. „SAP läuft in den größten Unternehmen der Welt. Man kann das nicht einfach wegcoden“, sagt Bergland trocken. Schon der Wartungsaufwand, die Audit-Trails, die Verantwortlichkeit für gewachsene Systeme – das sei weit jenseits dessen, was ein KI-generiertes Skript leisten könne.

Dennoch: Das Team erwartet mittelfristig Druck auf die Wachstumsraten und Preissetzungsmacht dieser Unternehmen. „Die Gefahr ist nicht, dass jemand SAP herausreißt und etwas Neues einbaut. Die Gefahr ist, dass andere auf dem bestehenden System aufbauen und Wachstumschancen wegnehmen“, sagt Bergland. Das ist eine nüchternere, aber realistischere Bedrohung als der Totalersatz.

Risiko kalkuliert

Die Portfoliokonstruktion spiegelt diese Ambiguität: 60 Positionen hat der Fonds, die zehn größten machen rund 52 Prozent des Nettovermögens aus. Der maximale Drawdown der vergangenen zehn Jahre lag beim Fonds bei minus 17 Prozent, beim Benchmark bei minus 28 Prozent – ein Unterschied, der in Krisenzeiten zählt. Der dreijährige Tracking Error liegt aktuell bei 7,2 Prozent, was auf echte aktive Entscheidungen hindeutet, ohne das Portfolio unübersichtlich zu machen.

Im laufenden Halbjahr legte der Fonds 6,87 Prozent zu, der Index 2,95 Prozent. Die Outperformance kam vor allem aus Samsung Electronics und Nokia – beides klassische Contrarian-Positionen, die der Markt lange ignoriert hatte.

Für Investoren, die auf den nächsten Technologiezyklus setzen wollen, ist DNB Fund Technology ein ungewöhnliches Angebot: kein Themenfonds, der blind jedem KI-Narrativ hinterherjagt, sondern ein wertsensibles Portfolio mit echter Managementkontinuität. Das größte Risiko ist weniger das Portfolio selbst als die schiere Ungewissheit über die KI-Monetarisierung – wer wirklich Margen erzielt, wer am Ende nur Infrastruktur für andere baut.

Tandberg-Johansen bringt es so auf den Punkt: „In der generativen KI gibt es heute noch viele Spieler auf der Modellebene. Wenn du einen klaren Gewinner siehst – erst dann verbessert sich die Wahrscheinlichkeit guter Aktienrenditen wirklich.“ Bis dahin setzt Oslo auf Geduld, Positionsgrößen und das Wissen, dass man in 45 Prozent der Fälle auch falsch liegen darf – solange man die richtigen 55 Prozent findet.