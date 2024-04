Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

François Collet ist Leiter des Fixed-Income-Teams bei DNCA Investments und Fondsmanager des DNCA Invest Alpha Bonds. In diesem Interview gibt er Einblicke in seine Anlagestrategie und seine Sicht auf die aktuellen Herausforderungen sowie Chancen an den Anleihemärkten. Mit seiner flexiblen Herangehensweise konnte Collet in den vergangenen 12 Jahren unabhängig von den Marktbedingungen positive Renditen für seine Investoren erzielen.

Die Bedeutung von Flexibilität im Portfoliomanagement

Das Erfolgsrezept basiert auf einem flexiblen Ansatz, welches es ihm ermöglicht, sowohl Long- als auch Short-Positionen einzugehen. Dadurch kann er von steigenden und fallenden Märkten profitieren und ist nicht auf eine bestimmte Marktrichtung angewiesen.

Ein weiterer Schlüsselfaktor ist der Verzicht auf starre Ertragszielvorgaben. Dies erlaubt es Collet und seinem Team, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und das Portfolio dynamisch zu gestalten. Die Risikobudgetierung spielt dabei eine zentrale Rolle, um das optimale Verhältnis zwischen Ertrag und Risiko zu finden.

Um die attraktivsten Anlageopportunitäten zu identifizieren, blickt Collets Team auf das Risiko-Ertrags-Verhältnis verschiedener Anleihenklassen und wählt diejenigen aus, die unter Berücksichtigung des verfügbaren Risikobudgets die besten Chancen bieten. Durch die kontinuierliche Anpassung des Portfolios an veränderte Marktbedingungen will Collet sicherstellen, dass die Investoren stets von den aussichtsreichsten Anlageopportunitäten profitieren.

Wie Staatsschulden die Anleihenwelt verändern

Die steigenden Haushaltsdefizite großer Volkswirtschaften werden voraussichtlich zu einem erhöhten Angebot an Staatsanleihen führen. Um von dieser Entwicklung zu profitieren, positioniert er sich am kurzen Ende der Zinskurve und geht gleichzeitig Short-Positionen am langen Ende ein. Durch diese Strategie kann er von den Chancen profitieren, die sich aus einer veränderten Zinsstruktur ergeben.

Hochzinsanleihen vs. Schwellenländeranleihen: Wo liegen die Chancen?

Auf die Frage, ob Hochzinsanleihen oder Schwellenländeranleihen aktuell attraktiver sind, sieht Collet vor allem in letzteren interessante Investmentmöglichkeiten. Die konservativere Wirtschaftspolitik vieler Schwellenländer in den vergangenen Jahren dürfte zu Rating-Heraufstufungen führen, während für entwickelte Märkte eher Herabstufungen zu erwarten sind. Bei Hochzinsanleihen hingegen ist Collet aufgrund der zuletzt stark gesunkenen Spreads zurückhaltender.

Die beste Anleihenallokation für ein diversifiziertes Portfolio in 2024

Für das Jahr 2024 empfiehlt Collet Anlegern eine defensive Positionierung am kurzen Ende der Zinskurve. Inflationsgebundene Anleihen sieht er aufgrund der gestiegenen Realzinsen als attraktive Investmentmöglichkeit. Zur Diversifikation des Portfolios rät er zudem zu einem Engagement in Schwellenländeranleihen und Währungen.