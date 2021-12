DNCA Invest Archer Midcap Europe Neuer Europa-Aktienfonds setzt auf unterbewertete Mittelständler

Die in Paris von Spezialisten für Vermögensverwaltung gegründete Fondsboutique DNCA kündigt den Vertrieb eines neuen Aktienfonds in Deutschland an: Fondsmanager Isaac Chebar setzt auf Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung.