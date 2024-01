ETF der Woche Dogs of the Dow – So investierst du in die Dividenden-Underdogs

Dogs of the Dow – So investierst du in die Dividenden-Underdogs

Jahr für Jahr gezielt die höchsten Dividenden mit Aktien abschöpfen, die im Rückstand sind? Viele Value-Investoren setzen auf den bewährten „Dogs of the Dow“-Ansatz. Wir zeigen dir, was es mit dieser Anlagestrategie auf sich hat und stellen dir die passenden ETFs vor.

Hunde vor einer USA-Flagge: Die Idee der Dogs-of-the-Dow-Strategie besteht darin, unterbewertete Aktien aus dem Dow Jones herauszupicken, um an deren Aufholjagd zu partizipieren.

Viele Anleger suchen nach Aktienstrategien, die ihnen einen Vorteil gegenüber dem Markt oder einem Vergleichsindex verschaffen. Eine bekannte Dividendenstrategie ist die „Dogs-of-the-Dow-Methode“. Sie basiert auf den Ideen von Benjamin Graham und wurde erstmals 1991 von Michael O'Higgins, einem US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler, in seinem Buch „Beating the Dow“ vorgestellt. Der heute 76-Jährige leitet seit 1978 seine eigene Investmentgesellschaft O’Higgins Asset Management mit Sitz in Miami Beach im US-Bundesstaat Florida.

Mean Reversion: Theorie der Regression zur Mitte



Die Strategie ist simpel, aber wirkungsvoll. Sie besteht darin, zu Jahresbeginn die zehn Aktien aus dem Dow Jones auszuwählen, die im Verhältnis zum Aktienkurs die höchste Dividendenrendite aufweisen. Da die Titel häufig unterbewertet sind, werden sie sprichwörtlich als „(Under)Dogs“ bezeichnet. Die Dividenden werden reinvestiert, die Aktienauswahl jährlich überprüft und angepasst.

Die Grundidee des antizyklischen Ansatzes basiert auf der Beobachtung der „Mean Reversion“, also der regelmäßigen Rückkehr von Aktien zu ihrem Mittelwert. O'Higgins erkannte, dass die Entwicklung der Dividenden konstanter ist als die Entwicklung des Gewinns oder des Umsatzes eines Unternehmens. Aus diesem Grund kann eine hohe Dividendenrendite ein Zeichen für eine Unterbewertung und einen günstigen Aktienkurs sein, da sie oft die Folge eines vorangegangenen Kursrückgangs ist. Nach Ansicht von O'Higgins ergeben sich dadurch günstige Kaufgelegenheiten.

Erfolgreiche Historie: Antizyklisches Vorgehen zahlt sich aus

Die beeindruckenden Ergebnisse in der Vergangenheit untermauern die Vorteile antizyklischer Überlegungen. Seit dem Jahr 2000 hat die Strategie den Dow Jones in immerhin 13 von 23 Jahren übertroffen. Im Jahr 2023 lag sie mit einer Rendite von 14,9 Prozent nur knapp hinter dem Index, der um 16,3 Prozent zulegte. Nach Angaben der Société Générale erzielte die Dogs-of-the-Dow-Strategie zwischen 1957 und 2003 eine durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von 14,3 Prozent. Damit übertraf sie den Dow Jones um beachtliche drei Prozentpunkte pro Jahr.

Ein nicht zu unterschätzendes Risiko bei der Anwendung ist allerdings das Klumpenrisiko. Die Strategie konzentriert sich nur auf zehn ausgewählte Aktien. Dies kann dazu führen, dass das Portfolio dem spezifischen Risiko einzelner Unternehmen oder Branchen ausgesetzt ist. Wenn eines der Unternehmen oder einer der Sektoren, in die investiert wurde, eine schwache Wertentwicklung aufweist, kann dies die Gesamtperformance überproportional negativ beeinflussen.

Die erfolgreichsten Werte im 2023er-Portfolio waren der Chipkonzern Intel mit einer Jahresrendite von 95 Prozent und die Großbank J.P. Morgan mit einem Plus von 31 Prozent. Da diese Unternehmen ihre Ausschüttungen nicht in gleichem Maße erhöht haben, gehören sie im Jahr 2024 nicht mehr zu den Dogs-of-the-Dow.

Das sind die zehn Dogs-of-the-Dow-Aktien für 2024

Aktie ISIN Dividendenrendite Wertentwicklung 2023 Walgreen Boots Alliance US9314271084 7,4 Prozent -25,1 Prozent Verizon Communications US92343V1044 6,9 Prozent +2,8 Prozent 3M US88579Y1010 5,5 Prozent -3,3 Prozent Dow Inc US2605571031 5,1 Prozent +14,4 Prozent Chevron US1667641005 4,2 Prozent -13,6 Prozent IBM US4592001014 4,1 Prozent +21,9 Prozent Coca-Cola US1912161007 3,3 Prozent -5,0 Prozent Amgen US0311621009 3,2 Prozent +13,5 Prozent Cisco Systems US17275R1023 3,1 Prozent +9,3 Prozent Johnson & Johnson US4781601046 3,0 Prozent -9,1 Prozent

Die Vorzeichen für eine Outperformance der „Underdogs“ stehen in diesem Jahr gar nicht so schlecht. Denn sollten die Leitzinsen im Jahresverlauf wieder sinken, könnten ausschüttungsstarke Dividendenaktien wieder stärker in den Fokus der Anleger rücken.

Wer nicht die Zeit oder das Interesse hat, sich intensiv mit einzelnen Aktien zu beschäftigen oder wem das Klumpenrisiko zu hoch ist, für den ist der iShares Dow Jones US Select Dividend ETF eine interessante Option. Dieser ETF folgt dem Prinzip der Dogs-of-the-Dow-Strategie und filtert aus dem Universum des Dow Jones U.S. Index die 100 dividendenstärksten US-Aktien heraus. Der Gesamtindex – nicht zu verwechseln mit dem Dow Jones – repräsentiert 95 Prozent der Marktkapitalisierung der in den USA gehandelten Aktien.

Dividendenstars im Paket: iShares Dow Jones US Select Dividend ETF

Wertentwicklung 3 Jahre: 50 Prozent (14,4 Prozent p.a.)

50 Prozent (14,4 Prozent p.a.) Wertentwicklung 15 Jahre: 417 Prozent (9,8 Prozent p.a.)

417 Prozent (9,8 Prozent p.a.) Wertentwicklung 10 Jahre: 168 Prozent (10,3 Prozent p.a.)

168 Prozent (10,3 Prozent p.a.) ISIN: DE000A0D8Q49

DE000A0D8Q49 ETF-Volumen: 332 Millionen US-Dollar

332 Millionen US-Dollar Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,76

0,76 Volatilität 3 Jahre: 17,3 Prozent

17,3 Prozent Maximaler Verlust 5 Jahre: 41 Prozent

41 Prozent Laufende Kosten: 0,35 Prozent

In den Auswahlprozess fließen neben der aktuellen Dividendenrendite weitere Kriterien ein. Dazu gehört die prozentuale Dividendensteigerung in den vorangegangenen fünf Jahren, eine konstante oder steigende Dividende im gleichen Zeitraum, ein durchschnittliches Verhältnis von Dividende zu Gewinn je Aktie von 60 Prozent in den vergangenen fünf Jahren sowie Kriterien zum Handelsvolumen.

Der so einmal pro Jahr neu gewichtete Index orientiert sich an der Höhe der jährlichen Dividendenrendite. Für einzelne Unternehmen gilt eine Gewichtungsobergrenze von 10 Prozent. Durch diesen Automatismus wird die Nachhaltigkeit der Ausschüttungen regelmäßig überprüft.

Tabakriese Altria ist der Top-Wert im Dividenden-ETF

Im Portfolio des ETFs sind auch „Dogs“ wie Verizon Communications und IBM enthalten. Derzeit ist die Aktie des Tabakriesen Altria, der unter anderem die bekannte Marke Marlboro produziert und vertreibt, mit einer Gewichtung von 2,3 Prozent der Top-Wert. Neben dem Tabakgeschäft hält Altria auch einen Anteil von 10 Prozent am Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev.

Die Altria-Aktie befindet sich seit ihrem Höchststand im Juni 2017 in einem anhaltenden Abwärtstrend. Die Wertentwicklung der vergangenen fünf Jahre beläuft sich auf ein Minus von 15 Prozent. Wenn man die Dividende dazurechnet, die aktuell bei immerhin 9,4 Prozent liegt, ergibt sich insgesamt immer noch ein Plus. Altria hat seine Dividende in den zurückliegenden 52 Jahren kontinuierlich erhöht und plant auch für das Jahr 2024 eine weitere Anhebung auf 3,68 US-Dollar je Aktie.

Altria steht trotz beeindruckender Dividendenhistorie vor zahlreichen Herausforderungen. Der Zigarettenkonsum sinkt, der Tabakmarkt wird reguliert und alternative Produkte werden immer beliebter. Im Jahr 2018 erwarb der Tabakriese für 12,8 Milliarden US-Dollar eine Beteiligung an Juul, einem Unternehmen, das auf E-Zigaretten (Tabakerhitzer) spezialisiert ist. Der Kauf erwies sich als schwierig, denn die FDA (Food and Drug Administration) untersagte den Verkauf der Juul-Produkte in den USA. Altria hat sich mittlerweile zurückgezogen.

Trotz dieser Hindernisse strebt der Tabakriese weiterhin an, seine Dividendenausschüttungen zu erhöhen. Das Unternehmen muss sich jedoch in einem sich verändernden Marktumfeld behaupten und innovative Lösungen finden, um den Herausforderungen zu begegnen, die mit dem Tabakgeschäft verbunden sind.

Dividendenstarke Diversifikation: Warum der DivDax-ETF überzeugt

Wer in dividendenstarke deutsche Aktien investieren möchte, sollte einen Blick auf den iShares DivDax ETF werfen. Dieser bildet den DivDax-Index ab, der aus 15 im Dax gelisteten Value-Aktien mit hoher Dividendenrendite besteht. Die Aktien werden nach ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet, die den Marktwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens angibt. Die Zusammensetzung des Index wird jährlich überprüft und quartalsweise angepasst. Dabei darf keine Aktie mehr als 10 Prozent des Index ausmachen. Der DivDax-ETF hat sich langfristig als erfolgreiche Anlagestrategie erwiesen. Seit seiner Auflegung am 4. April 2005 hat er um 304 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Der Dax, der die 40 größten und liquidesten deutschen Aktien umfasst, legte im gleichen Zeitraum um 268 Prozent zu.

Die Daten belegen, dass die Dividendenstrategie am deutschen Aktienmarkt besonders erfolgreich ist. Die fünf größten Werte im DivDax-ETF sind Münchner Rück, Deutsche Post, Allianz, BASF und Mercedes-Benz, die zusammen rund 50 Prozent des Fonds ausmachen. Diese Unternehmen verdeutlichen die Relevanz von Dividenden für Anlagestrategien. Sie bieten Anlegern die Möglichkeit, durch die Konzentration auf dividendenstarke Value-Aktien hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig von der Solidität etablierter Unternehmen zu profitieren.