Volkswirt Jörn Quitzau
Der Dollar-Höhenflug ist noch nicht zu Ende
Die Preise sind in den USA aktuell so hoch, dass man sich einen Euro-Wechselkurs von 1,50 herbeisehnt, um in den USA ungefähr die gleiche Kaufkraft zu haben wie in der Heimat. Natürlich gibt es in den USA auch Güter des täglichen Bedarfs, die günstiger sind als in Deutschland – allen voran wird dort beim Tanken das Portemonnaie stärker geschont. Wenn man alle Güter- und Dienstleistungspreise berücksichtigt, dann dürfte die Kaufkraftparität bei einem Wechselkurs von etwa 1,30 US-Dollar je Euro liegen. Tatsächlich dümpelt der Eurokurs aber seit Monaten um die Parität herum. Der Euro ist also kräftig unter- und der Dollar überbewertet. Ist deshalb eine baldige Trendwende wahrscheinlich? Eher nicht.