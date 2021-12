Redaktion 06.05.2015 Aktualisiert am 01.04.2020 - 14:09 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Dollar-Täuschung Die Anleger verschlafen den Goldpreis-Höhenflug

Nicht nur der Dax bricht Rekorde, auch Gold boomt. Doch niemand will in das Edelmetall investieren. Das liegt wohl an den noch jungen Crash-Erinnerungen – und an einer Art optischer Dollar-Täuschung.