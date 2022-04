Analyse von HQ Trust Diese Branchenriesen dominieren den MSCI ACWI

Wer in Welt-Indizes anlegt, will sein Vermögen in verschiedenen Branchen investieren. Doch kann das überhaupt gelingen? Sven Lehmann von der Investmentgesellschaft HQ Trust hat sich den MSCI ACWI zur Brust genommen – und ermittelt, wie viele kleine Unternehmen sich theoretisch zusammenschließen müssten, um Branchenriesen aufzuwiegen.

Können Anleger mit breiten ETFs ihr Vermögen wirklich sinnvoll am Markt verteilen? Oder legen sie damit in Wirklichkeit schwerpunktmäßig in bestimmten Branchen an? Mit dieser Frage beschäftigt sich Sven Lehmann von der Anlagegesellschaft HQ Trust in einer aktuellen Analyse.



Darin untersucht der Wirtschaftsmathematiker die Zusammensetzung der elf Sektoren des MSCI ACWI (siehe Tabelle). Wie stark dominiert das größte Unternehmen die Branche? Und wie viele kleine Unternehmen müssten sich zusammentun, um das größte aufzuwiegen?



Quelle: HQ Trust

Lehmann fasst die Ergebnisse zusammen: