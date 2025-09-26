Warum die PKV für über 60-Jährige oft günstiger ist als die GKV und was Rentner aktiv tun können, um die Beiträge zu reduzieren, erklärt Dominik Heck vom PKV-Verband.

Rentnerpaar rechnet nach: Dominik Heck vom PKV-Verband nennt sechs Möglichkeiten, wie Senioren ihre PKV-Beiträge senken können.

Die PKV muss im Alter nicht teuer sein, meint Dominik Heck, Geschäftsführer des PKV-Verbands. Laut Auswertungen seines Verbands betrug im Jahr 2024 der durchschnittliche Monatsbeitrag für Erwachsene ohne Beihilfeanspruch (Angestellte und Selbstständige) 559 Euro. In allen Lebensaltern lag der Durchschnittsbeitrag demnach unter 650 Euro – in den Altersstufen ab 65 Jahren sogar meist deutlich darunter.

„Zum Vergleich: Der Monatsbeitrag für einen Durchschnittsverdiener in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) lag im Jahr 2024 bei 616 Euro“, heißt es vom PKV-Verband. 2025 sei dieser Betrag sogar auf 711 Euro gestiegen. Bei einem Einkommen an der Beitragsbemessungsgrenze müssten Beschäftigte in der GKV sogar laut Verband 844 Euro (2024) beziehungsweise 965 Euro (2025) monatlich bezahlen.

Sehr hohe Beiträge in der PKV seien die Ausnahme, erklärt Heck. Nur 0,17 Prozent der Versicherten zahlten über 1.000 Euro.

Um Beiträge im Alter zu sparen, können privat Krankenversicherte bereits in jungen Jahren vorsorgen. Und auch im Alter gibt es Maßnahmen, um PKV-Beiträge zu drücken. Heck nennt insgesamt sechs Möglichkeiten.

1. Mit Beitragsentlastungstarif vorsorgen

PKV-Versicherte, die im Alter Geld sparen wollen, können schon in jungen Jahren vorsorgen, erklärt Heck. Sie könnten sich für einen Beitragsentlastungstarif entscheiden, mit dem man sich schon frühzeitig geringere Beiträge im Alter sichern kann. „Für den Beitrag kann es sogar Zuschüsse vom Arbeitgeber geben“, sagt Heck.

2. Zuschuss bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen

Darüber hinaus haben Rentner Anspruch auf einen Zuschuss zu ihrem PKV-Beitrag durch die Deutsche Rentenversicherung. Der Zuschuss beträgt derzeit 8,55 Prozent der Bruttorente, maximal aber die Hälfte des tatsächlichen Beitrags. Der Zuschuss muss bei der Rentenversicherung aktiv beantragt werden.

Wer bereits älter ist, trotz Zuschuss einen hohen Beitrag zahlen muss und diesen reduzieren möchte, hat verschiedene Möglichkeiten, diesen selbst zu beeinflussen:

3. Tarifwechsel

Alle Privatversicherten haben einen Anspruch darauf, in einen anderen Tarif des Versicherungsunternehmens zu wechseln. Über 60-Jährige erhalten mit ihrer Beitragsinformation konkrete Hinweise auf andere Tarife, wenn diese für sie finanziell günstiger sind.

4. Selbstbehalt erhöhen

Auch dadurch kann der Beitrag sinken. Versicherte sollten aber genau prüfen, ob sie den vereinbarten Selbstbehalt im Krankheitsfall auch tragen können.

5. Leistungen reduzieren

Versicherte können oft auch im bestehenden Tarif Leistungen wie zum Beispiel das Ein-Bett-Zimmer im Krankenhaus herausnehmen, um den Beitrag zu senken.

6. Sozialtarife

Im finanziellen Notfall stehen Privatversicherten mit dem Standardtarif und dem Basistarif zwei Sozialtarife zur Verfügung, die oft deutlich günstiger sind als der angestammte Tarif.