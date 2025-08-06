Nach drei Jahren tritt Christer Schulz-Gärtner als Chef des Frankfurter Insurtechs Clark zurück. Sein Nachfolger wird Dominik Strebel.

Das Frankfurter Insurtech Clark hat einen neuen Geschäftsführer: Dominik Strebel löst mit sofortiger Wirkung den bisherigen Clark-Chef Christer Schulz-Gärtner ab. Schulz-Gärtner verlässt das Unternehmen nach rund drei Jahren in der Geschäftsführung und insgesamt über neun Jahren bei Clark und der Finanzen Group auf eigenen Wunsch, wie das Unternehmen mitteilte.

Führungserfahrung bei Generali und Cosmos Direkt

Strebel trat Clark 2024 als Managing Director und Vertriebschef bei. Davor hatte er verschiedene Führungspositionen bei Generali und Cosmos Direkt inne. Zuletzt war er drei Jahre lang als Bancassurance-Manager der Generali Gruppe aktiv.

In seiner neuen Rolle bei Clark soll Strebel die nächste Phase der Unternehmensentwicklung gestalten und sich dabei insbesondere auf profitables Wachstum, Operatives sowie die Stärkung des Kerngeschäfts durch skalierbare Prozesse fokussieren.

Schulz-Gärtner prägte Integrationsphase nach Finanzen.de-Übernahme

Unter Schulz-Gärtners Leitung durchlief Clark den Integrationsprozess der Finanzen Group und baute das digitale Geschäftsmodell aus. Schulz-Gärtner war im Mai 2022 als dritter Geschäftsführer zu Clark gekommen, nachdem das Unternehmen das Portal Finanzen.de akquiriert hatte.