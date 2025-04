Infrastruktur-Experte spricht über die Potenziale der Assetklasse

DAS INVESTMENT: Deutschland hat kürzlich milliardenschwere Infrastrukturinvestitionen angekündigt. Was bedeutet das für den Infrastruktursektor?

Dominik von Scheven: Die Ankündigung hat in Deutschland und europaweit sehr positive Reaktionen ausgelöst, was gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Unsicherheiten in den USA Zuversicht weckt. Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben stehen klar an der Spitze der europäischen Investitionsagenda.

Wo werden wir die größten Investitionen sehen?

von Scheven: Der größte Teil dieser Mittel wird in staatliche Infrastrukturprojekte fließen – Straßen, Schienen und ähnliche Assets, die in Europa überwiegend in öffentlicher Hand sind. Dadurch profitieren vor allem die Kommunen direkt von diesen Investitionen.

Obwohl der Schwerpunkt auf staatlicher Infrastruktur liegt, spielt der Privatsektor dennoch eine entscheidende Rolle. Der verstärkte Kapitalfluss in diese Projekte könnte dazu führen, dass Kommunen vermehrt private Investoren anwerben. Das eröffnet wiederum Chancen für institutionelle und private Anleger. Hinzu kommt, dass diese Investitionen einen zusätzlichen Multiplikatoreffekt auf die Wirtschaft im Allgemeinen haben werden.