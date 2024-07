Mit einem vielbeachteten Auftritt auf der Bitcoin-Konferenz 2024 in Nashville hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump eine überraschende Kehrtwende in seiner Haltung zu Kryptowährungen vollzogen. Vor einem begeisterten Publikum versprach er, die USA im Falle seiner Wiederwahl zur „Bitcoin-Supermacht“ zu machen.

Noch 2019 hatte Trump Bitcoin als „Betrug“ bezeichnet und sich sehr skeptisch geäußert. Doch nun präsentierte er sich als glühender Verfechter der Kryptowährung. „Bitcoin steht für Freiheit, Unabhängigkeit und Souveränität“, erklärte Trump. „Es ist der einzige Weg, sich dem staatlichen Zwang und der Kontrolle zu entziehen.“

Trump will „Anti-Krypto-Kreuzzug beenden“

Trump griff die Biden-Harris-Regierung scharf an, die seiner Aussage nach einen „Krieg gegen Krypto“ führe. „Ich verspreche der Bitcoin-Gemeinschaft, dass an dem Tag, an dem ich den Amtseid ablege, der Anti-Krypto-Kreuzzug von Joe Biden und Kamala Harris vorbei sein wird. Er wird enden. Es wird erledigt sein“, fügte er hinzu.

Zudem versprach er, im Falle seines Wahlsiegs den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler zu entlassen, den viele in der Krypto-Branche als Gegner sehen. Stattdessen wolle Trump einen Vorsitzenden ernennen, der die Branche fördert statt sie zu behindern. Allerdings entgegnen Experten, dies sei nicht so einfach möglich.

Als konkrete Maßnahme kündigte Trump an, eine strategische nationale Bitcoin-Reserve aufzubauen. Die von der Regierung beschlagnahmten Bitcoins sollen nicht verkauft, sondern als „dauerhaftes nationales Gut“ genutzt werden. Innerhalb von fünf Jahren will Trump eine Million Bitcoin ansammeln – das entspricht fünf Prozent des weltweiten Angebots.

Trump will Krypto-Beirat

Außerdem plant Trump die Gründung eines präsidialen Krypto-Beirats, der innerhalb der ersten 100 Tage seiner Amtszeit transparente Regulierungsrichtlinien für die Kryptobranche erarbeiten soll. Diese sollen von Branchenkennern und nicht von Gegnern gestaltet werden. Trump betonte auch, dass er das Bitcoin-Mining in den USA fördern will, indem er für günstige Energiepreise sorgt.

Trumps 180-Grad-Wende in Sachen Bitcoin kommt nicht von ungefähr. Angesichts der wachsenden Bedeutung von Kryptowährungen hat er offenbar erkannt, dass er die Krypto-Wählerschaft für sich gewinnen muss. Seine Versprechen wurden von den Konferenzteilnehmern begeistert aufgenommen. Es gab „Make Bitcoin Great Again“-Hüte und Spendenaktionen, bei denen Unterstützer für 60.000 US-Dollar mit Trump fotografiert werden konnten.

Ob Trump seine ambitionierten Ziele im Falle einer Wiederwahl tatsächlich umsetzen kann, bleibt abzuwarten. Doch sein Auftritt markiert einen Wendepunkt im Verhältnis zwischen dem ehemaligen Präsidenten und der Krypto-Szene. Mit dem Versprechen, Amerika zur Krypto-Nation Nr. 1 zu machen, hat Trump eine neue Front im Wahlkampf eröffnet.