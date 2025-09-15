US-Präsident Trump will die 90-jährige Tradition der Quartalsberichte beenden – und verspricht Unternehmen dadurch Millioneneinsparungen.

Verbesserung der Lage in Europa, nicht nur Schwäche in den USA

US-Präsident Donald Trump hat am Montag (15. September 2025) auf seiner Plattform Truth Social vorgeschlagen, dass börsennotierte Unternehmen ihre Finanzergebnisse nur noch halbjährlich statt vierteljährlich melden sollen. „Vorbehaltlich der SEC-Genehmigung sollten Unternehmen nicht länger gezwungen sein, vierteljährlich zu berichten, sondern alle sechs Monate“, schrieb Trump.

Der Präsident argumentiert, dass dies Geld sparen und Managern ermöglichen würde, sich auf die ordnungsgemäße Führung ihrer Unternehmen zu konzentrieren. Trump verwies auch auf den langfristigen Ansatz chinesischer Unternehmen: „Haben Sie jemals das Statement gehört, dass China eine 50- bis 100-Jahres-Sicht auf das Management eines Unternehmens hat, während wir unsere Unternehmen vierteljährlich führen? Nicht gut!“

Trump sorgt mit einem neuen Post auf Truth Social für Diskussionen. | Bildquelle: Truth Social

Die EU und Großbritannien haben bereits die Pflicht zu Quartalsberichten abgeschafft und erlauben halbjährliche Berichterstattung. Eine Umsetzung würde die Genehmigung der Securities and Exchange Commission (SEC) erfordern. Trump hatte bereits 2018 während seiner ersten Amtszeit einen ähnlichen Vorschlag gemacht.